Quem será o árbitro da estreia do São Paulo na Libertadores?

Duelo contra o Talleres será apitado por Wilmar Roldán, colombiano

O São Paulo estreia na Copa Libertadores contra o Talleres, na Argentina, no próximo dia 6 de fevereiro, e os torcedores já conheceram o árbitro que apitará o duelo: Wilmar Roldán.

O colombiano, que esteve na Copa do Mundo da Rússia, será auxiliado por Alexander Guzmán e John Alexander León.

O jogo de ida da segunda fase da Libertadores está marcado para as 21h30 (de Brasília), em Córdoba. A volta será no dia 13, no Morumbi.