Quem Senegal enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo 2022?

Classificada para o mata-mata, a seleção senegalesa se cruza com o primeiro colocado do Grupo B nas oitavas de final

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Equador nesta terça-feira (29), Senegal se garantiu nas oitavas de final da Copa do Mundo, garantindo a segunda colocação do Grupo A, com seis pontos conquistados nas três partidas disputadas.

Senegal começou a sua campanha com o ''pé esquerdo'' na Copa do Mundo, perdendo para a Holanda na estreia. Na segunda partida, venceu o Qatar pelo placar de 3 a 1, antes de bater o Equador na última rodada, que foi um confronto cheio de alternativas e equilíbrio técnico.

No primeiro tempo, Ismaila Sarr sofreu penalidade dentro da área, ele partiu para a cobrança e fez 1 a 0. Após sofrer o empate, Koulibaly marcou o 2 a 1 e garantiu o resultado para os senegaleses, essa vitória garantiu a seleção senegalesa nas oitavas de final da Copa.

Senegal vai jogar contra a seleção que se classificar em primeiro no grupo formado por Inglaterra, Gales, Irã e Estados Unidos.

As vagas deste grupo estão sendo decididas nos confrontos das 16h (de Brasília). País de Gales enfrenta a Inglaterra, que depende de um empate para se classificar para as oitavas. O adversário está com um ponto e precisa de uma combinação de resultados parta passar. No outro confronto, Estados Unidos e Irã duelam para conquistar a vitória e assumir uma das vagas para a próxima fase. A partida entre o 1º do Grupo B x Senegal será no domingo (4), às 16h (de Brasília).