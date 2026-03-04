Goal.com
Quem são os jogadores mais rápidos do EA Sports FC 26?

De estrelas globais a velocistas subestimados, aqui estão os jogadores mais rápidos que você precisa conhecer no EA Sports FC 26...

Quando se trata do EA Sports FC 26, a velocidade é extremamente importante. Se você deseja romper as linhas defensivas, esticar o adversário ou contra-atacar na velocidade da luz, ter os jogadores mais rápidos em seu time pode lhe dar uma enorme vantagem. 

Como sempre, a EA revelou as classificações oficiais, e a lista dos jogadores mais rápidos do jogo inclui superestrelas globais como Kylian Mbappé e Vinícius Jr., além de vários nomes subestimados que podem arrasar nas laterais com a mesma eficácia.

Neste artigo, a GOAL analisa os 25 jogadores mais rápidos do EA Sports FC 26, classificados pela sua classificação de velocidade (PAC).

Fique mais perto do jogo com o aplicativo EA SPORTS

O aplicativo EA SPORTS é o companheiro móvel definitivo, preenchendo a lacuna entre o futebol do mundo real e seus jogos favoritos. Baixe-o agora para acessar um feed personalizado de placares ao vivo, análises de especialistas e recompensas exclusivas.

Por que baixar o aplicativo?

  • Cobertura em tempo real: obtenha resultados e estatísticas ao vivo em tempo real das maiores ligas do mundo.
  • Informações premium: acesse jornalismo especializado e análises táticas por meio da integração com o The Athletic.
  • Jogo interativo: teste seus conhecimentos com curiosidades diárias, enquetes com fãs e previsões de partidas.
  • Recompensas exclusivas: desbloqueie conteúdo exclusivo no jogo e recompensas da EA SPORTS apenas por permanecer ativo.
  • Visuais 3D das partidas: veja a ação de todos os ângulos com a tecnologia avançada “Virtual Play-by-Play”.

Aproxime-se do jogo com oaplicativoEA SPORTS.Baixe agora

Os 25 jogadores mais rápidos do EA Sports FC 26

Abaixo está a lista completa dos jogadores mais rápidos do FC 26, com sua classificação, nome, classificação geral e classificação de velocidade.

ClassificaçãoJogadorOVRPAC
1Kylian Mbappé (Real Madrid)9197
2Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)8196
3Gabriel Silva (Santa Clara)7496
4Sirlord Conteh (Heidenheim)6995
5Vinícius Jr. (Real Madrid)8995
6Moussa Diaby (Al Ittihad)8495
7Loïs Openda (Juventus)8395
8Nuno Mendes (Paris SG)8695
9Jean-Mattéo Bahoya (Frankfurt)7594
10Tabitha Chawinga (Lyon)8594
11Alphonso Davies (Bayern de Munique)8494
12Jeremie Frimpong (Liverpool)8394
13Daniel James (Leeds United)7694
14Rosemonde Kouassi (Washington Spirit)8094
15Yankuba Minteh (Brighton)7794
16Ernest Poku (Leverkusen)7094
17Adama Traoré (Fulham)7694
18Mitchell van Bergen (Sparta Rotterdam)6994
19Milan van Ewijk (Coventry City)7494
20Nishan Velupillay (Melbourne Victory)6594
21Iñaki Williams (Athletic Club)8394
22Muteb Al Harbi (Al Hilal)6793
23Daniel Arzani (Ferencvárosi TC)6993
24Alex Bangura (Middlesbrough)6993
25Moïse Bombito (OGC Nice)7693

No mundo do EA Sports FC 26, a velocidade muitas vezes decide os jogos. Uma classificação PAC elevada pode fazer uma enorme diferença ao quebrar linhas defensivas, correr em direção ao gol ou bloquear alas velozes. Quer esteja a construir um time económico ou a montar uma equipe de classe mundial, ficar atento às estatísticas de velocidade garante que a sua formação permaneça competitiva tanto no jogo online como offline.

Os jogadores mais rápidos do EA Sports FC 26 não são apenas nomes conhecidos como Mbappé e Vinícius Jr., mas também talentos em ascensão e joias escondidas de todo o mundo. Adicionar esses jogadores ao seu time pode lhe dar uma vantagem nas partidas.

