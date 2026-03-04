Quem são os jogadores mais rápidos do EA Sports FC 26?

Quando se trata do EA Sports FC 26, a velocidade é extremamente importante. Se você deseja romper as linhas defensivas, esticar o adversário ou contra-atacar na velocidade da luz, ter os jogadores mais rápidos em seu time pode lhe dar uma enorme vantagem.
Como sempre, a EA revelou as classificações oficiais, e a lista dos jogadores mais rápidos do jogo inclui superestrelas globais como Kylian Mbappé e Vinícius Jr., além de vários nomes subestimados que podem arrasar nas laterais com a mesma eficácia.
Neste artigo, a GOAL analisa os 25 jogadores mais rápidos do EA Sports FC 26, classificados pela sua classificação de velocidade (PAC).
Os 25 jogadores mais rápidos do EA Sports FC 26
Abaixo está a lista completa dos jogadores mais rápidos do FC 26, com sua classificação, nome, classificação geral e classificação de velocidade.
|Classificação
|Jogador
|OVR
|PAC
|1
|Kylian Mbappé (Real Madrid)
|91
|97
|2
|Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)
|81
|96
|3
|Gabriel Silva (Santa Clara)
|74
|96
|4
|Sirlord Conteh (Heidenheim)
|69
|95
|5
|Vinícius Jr. (Real Madrid)
|89
|95
|6
|Moussa Diaby (Al Ittihad)
|84
|95
|7
|Loïs Openda (Juventus)
|83
|95
|8
|Nuno Mendes (Paris SG)
|86
|95
|9
|Jean-Mattéo Bahoya (Frankfurt)
|75
|94
|10
|Tabitha Chawinga (Lyon)
|85
|94
|11
|Alphonso Davies (Bayern de Munique)
|84
|94
|12
|Jeremie Frimpong (Liverpool)
|83
|94
|13
|Daniel James (Leeds United)
|76
|94
|14
|Rosemonde Kouassi (Washington Spirit)
|80
|94
|15
|Yankuba Minteh (Brighton)
|77
|94
|16
|Ernest Poku (Leverkusen)
|70
|94
|17
|Adama Traoré (Fulham)
|76
|94
|18
|Mitchell van Bergen (Sparta Rotterdam)
|69
|94
|19
|Milan van Ewijk (Coventry City)
|74
|94
|20
|Nishan Velupillay (Melbourne Victory)
|65
|94
|21
|Iñaki Williams (Athletic Club)
|83
|94
|22
|Muteb Al Harbi (Al Hilal)
|67
|93
|23
|Daniel Arzani (Ferencvárosi TC)
|69
|93
|24
|Alex Bangura (Middlesbrough)
|69
|93
|25
|Moïse Bombito (OGC Nice)
|76
|93
No mundo do EA Sports FC 26, a velocidade muitas vezes decide os jogos. Uma classificação PAC elevada pode fazer uma enorme diferença ao quebrar linhas defensivas, correr em direção ao gol ou bloquear alas velozes. Quer esteja a construir um time económico ou a montar uma equipe de classe mundial, ficar atento às estatísticas de velocidade garante que a sua formação permaneça competitiva tanto no jogo online como offline.
Os jogadores mais rápidos do EA Sports FC 26 não são apenas nomes conhecidos como Mbappé e Vinícius Jr., mas também talentos em ascensão e joias escondidas de todo o mundo. Adicionar esses jogadores ao seu time pode lhe dar uma vantagem nas partidas.
