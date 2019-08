Quem são Lucas Venuto e Luan Peres, novos reforços do Santos?

Com a chegada da dupla ao elenco, o Santos chega a 14 contratações neste temporada

O , líder do Campeonato Brasileiro, contará com dois novos reforços para a sequência da temporada, mas nenhum é volante, como pediu o técnico Jorge Sampaoli. No último dia da janela de transferência internacional, o time da Vila Belmiro acertou as contratações de Lucas Venuto e Luan Peres, segundo informação da Gazeta Esportiva.

Lucas Venuto

Venuto atuava como ponta direita no , do Canadá. O jogador foi revelado no Red Bull e chegou a vestir a camisa do , da . Na mira do Santos desde a última janela de negociações, o atleta ainda passou por times da Áustria.

Luan Peres

Luan Peres, zagueiro no Brugge, da , iniciou a carreira na tradicional Portuguesa e passou por times nacionais antes de se transferir ao país belga, como , , e .

Ainda não foram divulgados os valores gastos com os jogadores e detalhes sobre os contratos. Lucas Venuto e Luan Peres foram registrados na CBF, de acordo com o Globoesporte.com, antes mesmo de realizarem exames médicos para respeitar o período da janela de transferências.