Fazia tempo! Santos assume a liderança do Brasileirão quase três anos depois

Última vez que time ficou na ponta da tabela foi em 3 de agosto de 2016

O correspondeu às expectativas, venceu o Avaí por 3 a 1, na Vila Belmiro, na tarde deste domingo (28), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e assumiu a liderança da competição após quase três anos.

A última vez que o esteve na ponta da tabela foi no dia 3 de agosto de 2016, na 18ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Alvinegro terminou o campeonato em segundo lugar.

O time de Jorge Sampaoli agora soma 29 pontos, dois a mais que o e concretizou uma arrancada no Brasileirão que o creditou ao posto: são seis vitórias consecutivas.

E em entrevista coletiva após a partida, o técnico argentino explicou os motivos para o Peixe ter alcançado a liderança do Brasileirão.



(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

"O grupo comprou a ideia. Se esforça muito durante a semana. Temos a mesma intensidade nos treinos do que no jogo de hoje. Por isso, encaramos jogos com humildade. Encontramos um lugar que não esperávamos. O grupo merece essa chance que nos deu o torneio. Para seguir acreditando a cada domingo", disse.

"Feliz pela liderança, jogadores se esforçam muito para competir como foi hoje. Sabendo que nos faltam muitas coisas. A ideia se manteve intacta. E isso nos deixa felizes", completou.

Sampaoli destacou que agora o Santos terá que trabalhar o fator psicológico. "Temos que saber que nosso maior rival agora somos nós mesmos. O ânimo está alto. O futebol muda muito rápido. É preciso estar atento e concentrado. Agora, quero apertar para que melhorem, para que fixem os conceitos e joguem como jogaram hoje. Gerando chances de gol, atacando e pressionando. Precisamos desse estado de ânimo que nos permita melhorar", finalizou.



O Santos volta a campo contra o , no domingo (4), às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.