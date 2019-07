Jorge Sampaoli leva três amarelos e é o primeiro técnico suspenso do Brasileirão

Argentino não poderá comandar o Santos na partida contra o Goiás, na Vila Belmiro

Jorge Sampaoli, que vem se destacando pelo seu trabalho no comando do , agora somou um ponto negativo: ele levou o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 1 sobre o Avaí, neste domingo (28), na Vila Belmiro e se tornou o primeiro técnico suspenso no Campeonato Brasileiro. Desta forma, ele não poderá comandar o no próximo jogo, contra o , também no alçapão Alvinegro.

O argentino já havia levado cartões amarelos contra o (sexta rodada) e (oitava). Quem deve comandar o Peixe na beira do gramado contra os goianos deve ser o auxiliar Jorge Desio.

Questionado sobre ser o primeiro técnico a ser suspenso no Brasileirão, Sampaoli reconheceu que precisa mudar os hábitos do lado de fora do campo.

"Vou ter que aprender um pouco a cuidar da minha postura, da presença na área técnica. Esse negócio de ficar fora não é cômodo. Vou aprender a controlar minhas emoções", disse em entrevista coletiva após o jogo.

A CBF anunciou em abril que os técnicos passariam a ser advertivos com cartões pelos seus comportamentos. De acordo com a entidade, a medida teria sido criada com principal objetivo de melhorar a relação entre técnicos e arbitragem.