Quem Portugal vai enfrentar nas quartas da Copa do Mundo 2022? Quando é o próximo jogo?

A seleção portuguesa eliminou a Suíça nas oitavas de final com show de Gonçalo Ramos

Portugal está nas quartas de final da Copa do Mundo. Após vitória por 6 a 1 sobre a Suíça, a equipe lusitana fez valer seu favoritismo e avançou das oitavas. A seleção portuguesa ficara na primeira colocação do Grupo H, com 6 pontos conquistados.

Já os suíços haviam terminado em segundo lugar do Grupo G, atrás do Brasil. O chaveamento da Copa do Mundo colocou Marrocos para cruzar com o vencedor do duelo das oitavas entre Portugal e Suíça.

Quando é o próximo jogo?

Esta partida entre Marrocos e Portugal, válida pelas quartas de final, está marcada para acontecer no dia 10 de dezembro, um sábado, às 12h (de Brasília), no Estádio Al Thumama. O vencedor desse jogo encara a Inglaterra ou a França na semifinal do torneio.

Vale lembrar, além disso, que os duelos da Copa do Mundo 2022 são transmitidos pela Globo, na TV aberta, e SporTV, na TV fechada. Além disso, os jogos contam com transmissão do Fifa+, ge.com, GloboPlay, na internet, e CazéTV, na Twitch e no YouTube.