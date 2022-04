Quem pode ganhar moral com Tite no Flamengo x Palmeiras

Restam apenas sete meses para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, e as seleções classificadas não param com os trabalhos de testes e treinamentos para ir em busca da maior conquista intercontinental de todos os tempos. Com o Brasil, não poderia ser diferente.

O técnico Tite, que anunciou sua saída da seleção brasileira após o Mundial, procura alguns jogadores que possam complementar o plantel da Amarelinha para a Copa, e fortíssimos candidatos estão presentes no duelo desta quarta-feira (20), entre Flamengo e Palmeiras, válido pela Série A do Brasileirão, o qual será assistido pelo treinador diretamente do Maracanã.

Veja, abaixo, nomes que a GOAL definiu como possíveis, ou certamente, convocados para a Copa do Mundo de 2022, presentes nos elencos rubro-negro e alviverde.

Pelo lado do Flamengo

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Donos da casa no confronto desta quarta, o Flamengo tem tido nomes frequentemente relacionados a seleção brasileira por Tite. Desde 2019, a equipe rubro-negra se mantém com algumas das mesmas peças que ainda mantiveram grande qualidade, e por isso o treinador sempre as observou com atenção.

Uma dessas peças é Everton Ribeiro, convocado em várias oportunidades por Tite para duelos da Copa América 2021 e jogos das Eliminatórias para o Mundial deste ano, por exemplo. O atleta acaba sendo utilizado em diferentes posições, como ponta-direita ou meia, de acordo com a necessidade do confronto em disputa, e por isso tem chamado a atenção do técnico para, quem sabe, ser utilizado novamente.

Gabriel Barbosa, ou Gabigol, também foi convocado por Tite em outras oportunidades, mas acabou não chamando tanta atenção quando comparado a sua atuação pela equipe rubro-negra, e por isso vira dúvida para futuras convocações, mas ainda é considerado um dos grandes goleadores do país e referência como camisa 9.

Além do camisa 9 do Flamengo, Pedro, número 21 da equipe rubro-negra, é pouco utilizado e não tem mostrado muito de seu grande potencial, mas é um possível nome a ser olhado por Tite. Em 2021, o jogador mostrou segurança na posição de centroavante e habilidade no jogo cooperativo, somando, inclusive, participação pela seleção sub-23, com cinco gols marcados em seis duelos disputados pelo Brasil.

O jovem atua, em algumas oportunidades, ao lado de Gabigol pelo Flamengo, e seus jogos em conjunto tem mostrado potencial na dupla. Tite verá, ao vivo, se algum dos três nomes rubro-negros citados chamarão sua atenção e poderão servir à Amarelinha no final do ano.

Pelo lado do Palmeiras

Getty Images

Convocação segura e frequente do técnico Tite, o goleiro Weverton é considerado um dos melhores em sua posição atuando no Brasil. Em diversas partidas pela seleção brasileira, o atleta demonstrou e garantiu boas defesas, mostrando grande potencial, assim como tem feito pelo Palmeiras nos últimos anos em que foi titular absoluto do elenco, nas conquistas das Libertadores e Copa do Brasil, por exemplo.

No meio campo, um outro nome alviverde tem sido considerado um dos melhores do Brasil, não apenas por sua torcida, mas pelas adversárias e pela mídia, também: Raphael Veiga, de apenas 26 anos, coloca habilidade em prática quando se fala de visão de jogo, presença e finalização, sem dúvida um nome a ser observado pelo técnico Tite.

Os veículos midiáticos, como citados, têm elogiado o meia e clamado por sua presença na seleção brasileira, o que ainda não aconteceu, mas com o bom futebol do jogador, não será difícil que o atleta tenha uma chance com a seleção.

Outro atleta que se tornou, novamente, peça importante para o elenco do Palmeiras é o jogador Dudu, através da habilidade e velocidade, sendo um dos grandes titulares da equipe de Abel Ferreira. Além do atacante, o jovem Danilo também pode vir a aparecer nas anotações de Tite, pelo bom posicionamento e marcação em campo.