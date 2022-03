Quem o Corinthians enfrenta na semifinal do Paulista 2022?

Time com mais títulos no Campeonato Paulista, somando 30 no total, o Corinthians quer aumentar sua lista de troféus conquistados e o estadual é a primeira grande oportunidade da temporada.

A mais recente vítima dos alvinegros foi o Guarani. Mas não foi nada fácil.

O time agora treinado por Vítor Pereira empatou em 1 a 1 com o Bugre e precisou sofrer nas cobranças de pênaltis para sacramentar sua ida às semifinais. Cássio defendeu uma penalidade, tornando-se o herói da noite corintiana mais uma vez.

Agora no caminho até a final, o Corinthians enfrenta o São Paulo.

As semifinais do Campeonato Paulista de 2022 acontecerão nos dias 26 e 27 de março.