“Quem não estiver contente, tem que trabalhar para reverter”, diz Valverde sobre Coutinho

O treinador do Barcelona falou sobre o brasileiro, titular na derrota por 2 a 1 para o Leganés, mas que não vem sendo titular recentemente

O Barcelona se complicou nas oitavas de final da Copa do Rei, ao perder por 2 a 1 para o Leganés no duelo de ida, realizado nesta quinta-feira (10). Desta forma, a equipe treinada por Ernesto Valverde precisará mais do que nunca de Messi e Suárez, protagonistas do time, no duelo de volta que será realizado no próximo dia 17.

Para evitar desgastes no elenco, Valverde escalou um time misto nesta quinta-feira e a verdade é que a derrota ficou até barata pela forma como atuaram os catalães – em um sistema de três zagueiros que não impediu as chegadas do Leganés. Apesar de ter feito, de pênalti, o gol do Barça, Philippe Coutinho teve a sua atuação criticada por parte da imprensa espanhola.

Nos seus últimos cinco jogos, Coutinho foi reserva em três ocasiões. Perguntado o motivo pelo qual deixou a maior contratação da história do clube no banco, Valverde falou grosso: quem não está satisfeito com a sua situação, precisa trabalhar. Entretanto, garantiu que imagina um Coutinho cada vez mais decisivo. Escolha dos editores Arsenal fica próximo de acerto junto ao Barcelona por Denis Suárez

“Quando Dembélé não estava jogando, todo mundo me perguntava por ele. Agora Dembélé joga, e o Coutinho não e a situação se inverte. O que os jogadores precisam fazer é trabalhar para mudarem a sua situação. Hoje eles jogaram juntos”, afirmou.

Fim de jogo: Levante 2x1 Barcelona



Levante marca dois no início da partida e leva vantagem nas oitavas da #CopaDelRey pic.twitter.com/dh7AEP7JOw — LaLiga (@LaLigaBRA) 10 de janeiro de 2019

“Se alguém não estiver contente, tem que trabalhar para reverter. Mas vamos, tanto um quanto o outro sempre jogam quase sempre. Coutinho nos dá muito e nos dará muito, e vou dizer o mesmo de Dembélé. É uma pergunta repetitiva, com nomes que variam”.

“Agora nós precisamos ver o que faremos no jogo de volta. Nós temos muita esperança nesta Copa. Ter jogos de ida e volta condiciona os jogadores que jogam e também precisávamos ver como alguns jogadores competem”.