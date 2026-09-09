O francês Thierry Henry, ex-astro do Arsenal e do Barcelona, definiu seu principal favorito para conquistar a Bola de Ouro em 2026.
A revista "France Football" revelou ontem, terça-feira, a lista dos trinta candidatos à Bola de Ouro de 2026, entre os quais está Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, que conta com o apoio de Henry para vencer o prêmio.
Henry disse, em declarações reproduzidas pela rede "Foot Mercato": "Se tivesse vencido a Copa do Mundo, acho que Lionel Messi teria ganhado a Bola de Ouro. E Michael Olise não ficaria muito atrás dele. Mas Kylian Mbappé é o meu favorito".
E acrescentou: "Alguns vão me dizer que ele não ganhou nada. Acho que algumas pessoas deveriam pesquisar um pouco para descobrir que alguns vencedores da Bola de Ouro não ganharam nada no ano anterior à conquista".
E prosseguiu: "Para mim, Kylian é o melhor. Quando você vê o que ele conquistou no âmbito individual: artilheiro da Liga dos Campeões da Europa, artilheiro do Campeonato Espanhol, artilheiro da Copa do Mundo... Olise tem o mesmo feito em termos de assistências. É algo impressionante. Vou escolher Kylian, e Michael Olise está perto dele".
A lista de candidatos à Bola de Ouro em 2026 incluiu:
Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra)
Pau Cubarsí (Barcelona, Espanha)
Marc Cucurella (Chelsea, Espanha)
Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain, França)
Luis Díaz (Bayern de Munique, Colômbia)
Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)
Gabriel (Arsenal, Brasil)
Erling Haaland (Manchester City, Noruega)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marrocos)
Harry Kane (Bayern de Munique, Inglaterra)
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, Geórgia)
Lamine Yamal (Barcelona, Espanha)
Sadio Mané (Al-Nassr, Senegal)
Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brasil)
Lautaro Martínez (Inter de Milão, Argentina)
Kylian Mbappé (Real Madrid, França)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)
Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
João Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)
Michael Olise (Bayern de Munique, França)
Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Equador)
Julián Quiñones (Al-Qadsiah, México)
Declan Rice (Arsenal, Inglaterra)
Rodri (Manchester City, Espanha)
Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain, Espanha)
William Saliba (Arsenal, França)
Ferran Torres (Barcelona, Espanha)
Dayot Upamecano (Bayern de Munique, França)
Vinícius Júnior (Real Madrid, Brasil)
Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)
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