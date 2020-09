Quem foi Silva Batuta, ídolo do Flamengo que morreu aos 80 anos?

Ex-atacante com passagens de sucesso por Corinthians e Flamengo morreu na noite desta terça-feira (30), internado em hospital do Rio de Janeiro

O futebol brasileiro perdeu mais um de seus ídolos. Na noite desta terça-feira (29), faleceu aos 80 anos o ex-atacante Wálter Machado da Silva, mais conhecido como Silva Batuta, que marcou época entre 1950 e 1970 em clubes como e , além de ter disputado a de 1966.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Silva passou os últimos dez dias internado no Hospital Pró-Cardíaco, no bairro de , na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Ele havia sido diagnosticado com a Coivid-19 há algumas semanas, mas ainda não há confirmação da causa de sua morte.

Mais times

O @Flamengo deu adeus a um de seus ídolos. 🔴⚫



Silva Batuta nos deixou na última terça aos 80 anos ⚽



Um dos grandes do futebol brasileiro! 👏 pic.twitter.com/4jeYJsLdQh — Goal (@GoalBR) September 30, 2020

Mas quem foi Silva Batuta?

Foto: Flamengo/Divulgação

Nascido na cidade paulista de Ribeirão Preto, em 1940, Batuta acumula passagens por diversos clubes, mesmo tendo jogado em uma época em que a fidelidade por um só time era quase obrigatória.

Sua trajetória começou no , na segunda metade da década de 50. E após jogar por Batatais e Botafogo-SP, Silva chegou ao Corinthians em 1961, onde teve grande destaque e se tornou um dos principais nomes do futebol do estado.

Após 95 gols em quatro anos, ele foi contratado pelo Flamengo, clube pelo qual criaria grande identificação.

Foi campeão carioca pelo no ano do Quarto Centenário da cidade do Rio de Janeiro, em 1965, e foi convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do seguinte. Inclusive, ele formou o ataque do Brasil ao lado de Jairzinho e Pelé na derrota por 3 a 1 para . Ao todo, Batuta fez seis jogos e marcou dois gols pela seleção canarinho.

Utilizando sua conta oficial no Twitter, o Flamengo fez questão de homenagear o ídolo, que teve duas ótimas passagens pelo clube, a primeira entre 1965 e 1966, e a segunda entre 1968 e 1969. Artilheiro de muita habilidade, ele marcou 70 gols em 132 partidas em sua passagem pela Gávea, onde também conquistou o de 1965.

Silva Batuta, um dos grandes da nossa história...



Artilheiro, ídolo e apaixonado pelo Manto Sagrado.



Sentiremos saudades.



Descanse em paz, craque! 🙏#CRF #SilvaBatutaEterno pic.twitter.com/rIQAG60mRE — Flamengo (@Flamengo) September 30, 2020

e de Pelé

Após retornar do Mundial, Silva, que jogava pelo Flamengo mais ainda pertencia ao Corinthians, foi comprado pelo Barcelona por 600 milhões de cruzeiros (algo em torno de R$ 20 milhões atualmente).

No entanto, a ainda não permitia o registro de jogadores estrangeiros e, com isso, Batuta acabou disputando apenas partidas amistosas pelo clube culé. Foram 15 jogos no total e oito gols marcados.

Então, foi emprestado ao Santos de Pelé, onde foi campeão paulista em 1967. Após o título estadual, foi novamente emprestado ao Flamengo, onde seria recebido por um Maracanã lotado.

Artilheiro na

Silva Batuta também escreveu uma bonita história no futebol argentino, onde brasileiros não costumam se dar muito bem.

Em 1969, foi contratado pelo Club, que havia sido campeão mundial um ano antes. No novo clube, foi artilheiro do Torneio Metropolitano, com 14 gols. Até hoje, ele é o único brasileiro que conseguiu ser goleador máximo em solo argentino, onde é lembrado até hoje como um atacante extremamente técnico e com grande habilidade para cabecear, apesar de ter apenas 1,73m de altura.

Mais artigos abaixo

Batuta então retornou ao Rio de Janeiro em 1970, onde ajudou o a conquistar o título carioca daquele ano, quando o Gigante da Colina encerrou um jejum de 12 anos.

Silva ainda acumularia passagens por Botafogo e , da , antes de se aposentar no modesto Tiquire Flores, da .