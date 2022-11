Quem foi Papa Bouba Diop, jogador do Senegal que morreu aos 42 anos

Ex-volante do Fulham e seleção de Senegal foi responsável por gol histórico na Copa de 2002

Ex-jogador da seleção senegalesa, Papa Bouba Diop teve passagens por Fulham, Portsmouth e Levante. Mas o meio-campista está mesmo na história como um dos símbolos eternos da Copa do Mundo. Tanto, que foi homenageado pelos jogadores de Senegal após o país conseguir classificação para as oitavas de final do Mundial de 2022, no Qatar.

Diop tinha 42 anos de idade e sofria de esclerose lateral amiotrófica, doença do sistema nervoso que enfraquece os músculos, quando faleceu em novembro de 2020. O ex-volante era famoso por seu imponente porte físico e poder de marcação, além das chegadas no ataque.

Durante sua carreira, além de passagens por clubes da Inglaterra, como Fulham e Portsmouth, Diop se destacou nas partidas pela seleção de Senegal, tendo inclusive marcado o primeiro e histórico gol de sua seleção em uma Copa do Mundo, na partida de abertura do mundial de 2002 contra a França, que era a atual campeã.

A partida é especialmente marcante, já que logo em sua primeira participação em uma Copa do Mundo, Senegal venceu o país que o colonizou. O resultado também alavancou a carreira de Diop, que se transformou em um dos principais nomes do futebol africano na época. Senegal só voltaria a disputar uma Copa do Mundo em 2018, na Rússia, antes de chegar ao Qatar agora em 2022.

Nas redes sociais, clubes por onde Diop passou lamentaram o falecimento do senegalês. A FIFA também ofereceu suas condolências pela morte do meia, com uma homenagem em seu Twitter. Aposentado desde 2013, o ex-jogador vinha lutando contra a doença nos últimos anos.

Em 63 partidas pela seleção de Senegal, Papa Bouba Diop marcou 11 gols, levando os Leões de Teranga até as quartas de final da Copa do Mundo de 2002 e até a final da Copa Africana de Nações, disputada também em 2002, onde foram derrotados pela seleção e Camarões.