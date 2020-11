Quem foi Carlos Amadeu, ex-técnico da base da seleção brasileira?

Baiano teve passagens por Bahia e Vitória e trabalhou com nomes como Richarlison, Rodrygo, Gabriel Menino e Vinicius Jr. na base

Morreu neste domingo (15) Carlos Amadeu, treinador brasileiro com passagens por , e . Com trabalhos importantes nas categorias de base, Amadeu também foi jogador profissional, conquistando o título do Brasileirão de 1988 com o Bahia.

O baiano de 55 anos teve uma parada cardíaca na , onde comandava o time B do Al Hilal desde agosto deste ano.

Após abandonar o futebol em 1989 por conta de uma grave lesão no braço, Amadeu rapidamente iniciou sua carreira como treinador no Vitória, dirigindo as equipes sub-17 e sub-20 do clube baiano.

Formado em educação física, o profissional deu aulas em escolas de futsal de 1996 até 1999, quando finalmente voltou ao futebol de campo, como treinador na base do Bahia. Carlos Amadeu chegou inclusive a dirigir a equipe principal em algumas oportunidades, como interino.

De 2015 a 2019, o treinador assumiu a base da seleção brasileira, treinando as equipes sub-17 e sub-20. Em entrevista exclusiva à Goal em outubro, o técnico falou sobre as convocações de alguns de seus atletas da base para a seleção principal, celebrando a “participação” nas convocações de Tite:

"Nesta última lista tem o Richarlison, Rodrygo, Gabriel Menino e Matheus Cunha, em outras já tiveram Vinicius Jr., Eder Militão, Paquetá, etc", relembrou o treinador à Goal.

Amadeu também falou sobre o trabalho de desenvolvimento pessoal para os atletas da base, que vai além dos ensinamentos dentro de campo:

"Vejo com orgulho o amadurecimento de cada um deles, como grandes pessoas que são. Além disso, sinaliza que o trabalho desenvolvido por toda minha equipe (por trás do treinador tem uma equipe de profissionais competentes) sempre esteve na direção correta. Um trabalho que primou pela honestidade, desenvolvimento de pessoas, performance e resultados".

📃 The Club board of directors condole with the family of #AlHilal U19 football team’s coach “Carlos Amadeu”.. pic.twitter.com/KaKDg5qHIZ — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) November 15, 2020

Nas redes sociais o Al Hilal lamentou a morte do treinador com uma publicação, oferecendo condolências aos familiares e amigos. Carlos Amadeu deixa esposa e dois filhos.