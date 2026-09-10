O confronto entre Chicago Fire e Inter Miami foi o jogo dos grandes nomes na MLS. A lenda do Bayern, Robert Lewandowski, de um lado; Lionel Messi, Luis Suarez & companhia, do outro. Mas, acima de tudo, um duelo em especial viralizou.

Lewandowski havia colocado os donos da casa em vantagem após apenas dez minutos, antes de o ex-astro do Real Casemiro marcar pouco depois da volta do intervalo e fazer o 1 a 1 final já aos 48 minutos.

A maior polêmica veio, por fim, na reta final, quando novamente Lewandowski caiu na área aos 89 minutos após uma suposta falta de Ian Fray, do Miami, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Vários jogadores visitantes foram até o jogador de 38 anos, e o companheiro de seleção argentina de Messi, Rodrigo De Paul, empurrou o polonês no peito. Lewandowski sorriu diante da confusão, mas De Paul aparentemente queria confronto.

O que Rodrigo De Paul disse a Robert Lewandowski?

Como mostra uma gravação em vídeo, De Paul também teria insultado o maior artilheiro da história da Polônia com as palavras: "Quem você pensa que é, idiota?! Eu ganhei duas Copas América e a Copa do Mundo. E você?!". Lewandowski seguiu externamente tranquilo.

Ao lado de Messi, De Paul conquistou tanto a Copa América de 2021 quanto a de 2024, e em 2022 veio a consagração para o hoje jogador de 32 anos com o título da Copa do Mundo no Catar. Já a lenda polonesa Lewandowski nunca conseguiu conquistar um grande título com os Bialo-Czerwoni.