Quem é Valber Huerta, zagueiro que será reforço do Palmeiras?

Depois de se despedir de dois jogadores - Felipe Melo, anunciado pelo Fluminense, e Jaílson, que acertou com o Cruzeiro -, o Palmeiras começou a planejar o outro lado da temporada 2022. O Verdão já está se acertando com os primeiros reforços da temporada - que vai marcar a primeira de Leila Pereira na presidência do clube -, entre eles o zagueiro Valber Huerta, do Universidad Católica, do Chile.

A temporada 2021 ainda não acabou para o Palmeiras, que terá a disputa do Mundial de Clubes em fevereiro, mas a de 2022 já começou. Nesta segunda-feira (13), a Universidad Católica informou em site oficial que tem um princípio de acordo para vender um de seus jogadores ao Verdão.

O reforço é Valber Huerta, zagueiro de 28 anos, que atua no clube chileno desde 2019, já tendo conquistado seis títulos neste período - três campeonatos nacionais e três Supercopas do Chile - e que vem sendo convocado para integrar o grupo da seleção chilena nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Durante a atual temporada, em que enfrentou o Palmeiras duas vezes pela Libertadores, ele foi acompanhado de perto pelo departamento de análise do Verdão, tendo algumas características que muito agradam ao clube.

Canhoto que atua pelo lado esquerdo da defesa, Huerta é a peça que o Palmeiras procurava para suprir a ausência de Alan Empereur. Além disso, o zagueiro é visto pelo Verdão como tendo um grande potencial para ajudar na maturação e desenvolvimento de jogadores mais jovens, como Renan, de 19 anos, o outro zagueiro canhoto do elenco.

Segundo as informações divulgadas pelo Universidad Católica, o zagueiro viajará em breve ao Brasil para realizar um rigoroso exame médico e assinar o contrato. O acordo com o Palmeiras, porém, prevê que o clube chileno mantenha 20% dos direitos de Huerta, para ter ganhos em uma futura venda do atleta.