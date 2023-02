Quem é Sergio Arribas, meia do Real Madrid no Mundial de Clubes 2022?

Meio-campista precisou apenas de um minuto em campo para marcar na semifinal do Mundial de Clubes

Sergio Arribas, meio-campista de apenas 21 anos, marcou seu primeiro gol com a camisa do time profissional do Real Madrid após substituir Vinícius Júnior no Mundial de Clubes de 2022, no Marrocos. O espanhol precisou apenas de um minuto em campo para marcar na competição.

Arribas marcou o gol que garantiu o Real Madrid na final do Mundial, contra o Al Hilal. Porém, este foi apenas o oitavo jogo do meia na equipe profissional, já que tinha atuando em seis partidas na temporada 2020/21 e apenas nove minutos nesta época, com dois jogos.

Nascido em Madri, o espanhol começou sua carreira nas categorias de base do CDE Benito Pérez Galdós, entre 2007 e 2010. Ainda na base, Arribas assinou com o Leganés, onde atuou por duas temporadas.

Depois de se destacar na base do Leganés, Arribas chamou atenção dos olheiros da base do Real Madrid. Após um período no CT de Valdebebas, o meia foi colocado na equipe B do Real Madrid, o time conhecido como Castilla.

Na equipe, o jogador atua em uma posição mais centralizada dentro de campo, somando 76 partidas e 29 gols, durante três temporadas. Arribas se destacou na equipe reserva e começou a chamar atenção do então técnico Zinédine Zidane, que concedeu oportunidade ao jogador ainda na temporada 2020/21.

Em La Liga, o meia atuou por oito partidas na temporada 2020/21, mas sem marcar nenhum gol. Com a saída do técnico francês, Arribas retornou ao Real Madrid Castilla, e só voltou a receber oportunidades no time profissional em 2023.

Com Carlo Ancelotti, Arribas atuou por oito minutos durante uma partida da Copa do Rei. Com muitos desfalques na equipe, o treinador relacionou o jovem meia para a disputa do Mundial de Clubes, onde marcou seu primeiro gol na equipe profissional.