Quem é Robin Gosens, o alemão que destruiu Portugal e quase virou policial?

Gosens surgiu no Vitesse, mas foi na Atalanta que o jogador se destacou até ser convocado para representar seu país.

Robin Gosens está causando um grande impacto no cenário internacional pela Alemanha, sendo considerado um dos destaques da seleção na Eurocopa.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O lateral esquerdo da Atalanta também impressionou a todos durante a derrota da Alemanha para a França. Mas foi na vitória por 4 a 2 sobre Portugal que Gosens empolgou a todos marcando um dos gols do jogo.

Seu destaque na seleção alemã poderia nunca ter acontecido. Isto porque, em uma entrevista seu pai contou que o jogador poderia ter acabado em uma profissão completamente diferente na adolescência.

Holger Gosens disse a Goal e à SPOX sobre os esforços de seu filho para ingressar na policia antes de entrar nas categorias de base: "Ele era quase um policial em Renânia-Palatinado.”

"Ele falhou na Renânia do Norte-Vestfália porque suas pernas eram diferentes, mas na Renânia-Palatinado, ele passou no primeiro teste.”

"Eu disse: Você pode ir para polícia no ano que vem. Não deveria ser dito isso mais tarde que você não tentou."

Holger detalhou como a passagem de Gosens no Vitesse em 2012, foi importante para sua carreira no futebol: “Foi nessa altura que surgiu o talento que vimos no jogo contra Portugal”, acrescentou.

"Ele tinha uma vontade absoluta de fazer as coisas dando 100%. Esta chance no Vitesse mudou sua vida."

Gosens se juntou ao Heracles Almelo em 2015, após um ano na equipe profissional do Vitesse e passou a estabelecer-se como um dos jogadores mais consistentes da Eredivisie.

Ele chegou na Atalanta dois anos depois. Desde então, disputou 149 jogos pela equipe italiana, marcando 27 gols e distribuindo 20 assistências ao longo do caminho.

Mais artigos abaixo

Joachim Low recompensou Gosens pelas suas boas atuações ao convocar ele pela primeira vez, em Agosto do ano passado. O jogador fez sua estreia em um confronto pela Uefa Nations League contra a Espanha.

Na partida contra Portugal, Gosens protagonizou uma cena curiosa ao "vingar" uma troca de camisas com Cristiano Ronaldo. Isto porque, Cristiano recusou trocar sua camisa com o lateral em uma partida pelo Campeonato Italiano.

Até agora, Gosens já soma nove partidas pela seleção, marcando dois gols nesse período. O lateral da Alemanha estará no jogo contra a Hungria pela fase de grupos da Euro, nesta quarta-feira (23).