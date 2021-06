Gosens brilha mais que Cristiano Ronaldo e 'vinga' troca de camisas que nunca aconteceu

Lateral tinha uma 'questão pessoal' com astro português em um Atalanta x Juventus

A partida entre Portugal e Alemanha terminou com a vitória alemã, mas a partida não foi só disputada dentro de campo, teve um gostinho de vitória pessoal para o lateral Robin Gosens.

Isto porque, Gosens revelou uma pequena mágoa com Cristiano Ronaldo. Em uma partida no dia 30 de janeiro de 2019, a Atalanta venceu a Juventus por 3 a 0 e acabou eliminando a Juve da Copa da Itália naquele jogo. Ao fim da partida, a lenda de Portugual se recusou a trocar camisas com o alemão.

A recusa da troca de camisas com Cristiano Ronaldo, incomodou Gosens. Em uma entrevista ele revelou uma mágoa com o português: “Fiquei completamente triste e com vergonha. Fui embora e me senti pequeno. Sabe aquele momento em que algo embaraçoso acontece e você olha em volta para ver se alguém percebeu? Foi o que eu senti e tentei esconder”.

“Depois do jogo com a Juventus, tentei realizar o meu sonho de ter a camisa do Ronaldo. Depois do apito final fui até ele, nem fui ao público para festejar...mas o Ronaldo não aceitou. perguntei: 'Cristiano, posso ficar com a sua camisa? Ele nem olhou para mim, apenas disse:' Não!".

O lateral também foi alvo de uma brincadeira por parte de seus companheiros de equipe que lhe deram um camisa de CR7, em forma de ironia pela situação.

No entanto, hoje foi a vez de Gosens dar o troco em Cristiano. O jogador não só marcou um dos gols da vitória da Alemanha, mas também garantiu o prêmio de melhor jogador da partida.

Em entrevista a Sky Sports, o jogador comentou sobre essa situação: "Desta vez, eu não pedi camisa para ele. Eu só queria aproveitar a vitória”, declarou o jogador.

"Não sei nem por onde começar. É certamente uma noite inesquecível para mim. Vencemos uma equipe muito forte e eu marquei meu primeiro gol neste torneio, além da assistência. Estou muito feliz e orgulhoso. Sabíamos que tínhamos que ganhar, porque se perdêssemos, ficaria difícil para a classificação. Tentamos dar tudo no ataque e na defesa. Estou muito feliz."

Alemanha e Portugal estão no grupo D, junto com França e Hungria. A França lidera o grupo, com quatro pontos, seguido da Alemanha, que tem três. Portugal aparece com três pontos também, mas fica atrás dos alemães no confronto direto. A Hungria é a última colcada, com um ponto.