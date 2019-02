Quem é o maior campeão da história da Copa do Rei?

Barcelona é o grande ganhador do torneio, com 30 títulos

O Barcelona venceu o Sevilla na última edição da final da Copa do Rei. O time catalão, inclusive, é o maior ganhador da competição, com 30 títulos. O Atlético aparece em segundo no ranking, com 23.

Confira todas as equipes que já conquistaram a Copa do Rei:

Esta é a lista de conquistas da Copa ao longo da história e em qualquer de suas denominações, desde que foi disputada pela primeira vez em 1903.