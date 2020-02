Quem é o brasileiro que está deixando Neymar e Firmino para trás nas ligas europeias?

João Pedro, do Cagliari, é grande destaque do Campeonato Italiano e é o brasileiro com mais gols nas principais ligas europeias

Quando se fala de um brasileiro com grande destaque na Europa os primeiros nome que vem a cabeça de qualquer um são Neymar e Firmino. Porém, um outro jogador do está desbancando os dois craques na lista de principais artilheiros nas principais ligas europeias.

Acompanhe os jogos da Serie A ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

João Pedro, do , lidera a lista atualmente com 14 gols. Logo atrás dele está o camisa 10 do , com 13, Gabriel Jesus, com nove, além de Firmino, Richarlison e Willian José, empatados com oito tentos cada.

Mais times

Com 27 anos, o camisa 10 do clube italiano está em quarto lugar na artilharia da e é um dos grandes destaques da temporada na competição. Não lembra do atacante no Brasil? Relembre a carreira do principal goleador brasileiro na Europa.

14 - #JoãoPedro has scored 14 goals in the Top-5 European Leagues 2019/20, more than any other Brazilian player - the second is Neymar with 13. Samba. pic.twitter.com/hvsTJda8fC — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 7, 2020

Vai e vem até chegar o Cagliari

Presença constante nas convocações das seleções de base, João Pedro foi revelado pelo e fez sua primeira partida como profissional no ano de 2010, com 18 anos. Ainda no mesmo ano, o jogador teve rápido destaque e logo foi vendido ao Palermo, da , por 2,5 milhões de euros.

Sem muito espaço no clube, João foi emprestado ao VItória de Guimarães, de , e posteriormente ao , do . De novo na América do Sul, o atacante teve boas atuações e marcou 13 gols em 25 jogos.

Mais artigos abaixo

Em 2012 João foi emprestado novamente, dessa vez para o de Neymar, Ganso, Elano e cia. Diante do eleco estrelado, o jogador voltou a encontrar dificuldade para atuar na Vila Belmiro. Apesar disso, ele fez parte do elenco campeão da daquele ano.

Depois do Santos João voltou a Portugal, para defender o Estoril, onde marcou mais dez gols. Até que enfim o jogador foi comprado pelo Cagliari, em 2014. No clube Italiano o atacante parece ter encontrado o bom futebol e já marcou 53 gols ao longo de quase seis anos.