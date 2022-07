Quem é Nahuel Bustos, atacante argentino na mira do São Paulo?

O atleta, de 24 anos, pertence ao Manchester City, que tem o desejo de vendê-lo já nesta janela de transferências

O São Paulo tem um novo alvo no mercado. Depois de anunciar Marcos Guilherme, Giuliano Galoppo e Felipe Alves nesta janela, o Tricolor agora mira a contratação do atacante Nahuel Bustos, de 24 anos, que pertence ao Manchester City, mas estava emprestado ao Girona, da Espanha, desde 2020. O atleta tem um valor de mercado de aproximadamente 3 milhões de euros (cerca de 16 milhões de reais).

Em conversas com o staff do jogador, a diretoria são-paulina foi comunicada que Bustos se empolgou com a chance de defender o clube do Morumbi, que conta com alguns compatriotas do atacante, como Calleri e Galoppo. A negociação seria por empréstimo de um ano, com opção de compra no final do contrato. Os valores do possível acordo são mantidos em sigilo. Mas, afinal, você realmente conhece o jovem argentino? A GOAL te mostra quem ele é.

Quem é e como joga Nahuel Bustos?

Getty

Nascido em Córdoba, Bustos fez sua formação no Huracán e Argentino Peñarol antes de se profissionalizar no Talleres, em 2016. Ele se destacou no futebol argentino pelo mesmo Talleres, passou pelo Pachuca, do México, e foi vendido ao Manchester City, em 2020. Mas, nunca jogou pelo clube inglês e foi cedido ao Girona, time que faz parte do grupo City. Na temporada 2021/22, fez 45 jogos, 11 gols e duas assistências pelo Girona. Centroavante de ofício, Bustos ajudaria a compor um setor que tem Calleri, Luciano e Eder entre os principais jogadores. O atacante tem passagem pela seleção principal da Argentina, quando foi convocado em 2018 por Jorge Sampaoli. Apesar de ficar próximo da disputa da Copa do Mundo da Rússia, acabou fora da lista final de jogadores que foram para o Mundial em 2018.

Nahuel Bustos é um atleta versátil, um camisa 9 habilidoso. Não é o típico "tanque", e tem bom domínio da bola e faro de gol. É um jogador que pode se adaptar a diferentes estilos ofensivos, um atacante polivalente que tem um excelente porte físico. O centroavante também se destaca por sua velocidade, uma das maiores carências, se não a maior, do elenco de Rogério Ceni, e prefere atuar centralizado, sendo opção para substituir ou atuar ao lado de Jonathan Calleri, quando necessário.

Fato é que as conversas seguem, e o São Paulo não tem pressa, já que a janela de transferências do futebol brasileiro fecha apenas no dia 15 de agosto. Embora o prazo de inscrições para as quartas de final da Sul-Americana acabe neste sábado, o Tricolor poderá adicionar Nahuel Bustos à lista do torneio caso avance à semifinal. É sempre bom lembrar que o centroavante não poderá atuar em nenhuma fase da Copa do Brasil, já que o prazo para inscrições se encerrou. Mas, o Clube da Fé poderá contar com o jogador no segundo turno do Brasileirão.

Nahuel Bustos seria o 11º reforço do São Paulo para a atual temporada. Em 2022 chegaram Jandrei, Nikão, Rafinha, Patrick, Alisson, Colorado, André Anderson, Marcos Guilherme, Galoppo e Felipe Alves.