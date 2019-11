Quem é Michael, o destaque do Goiás no Brasileirão que interessa a Santos e Corinthians?

Atacante esmeraldino veio dos campos de várzez e tem chamado a atenção por sua habilidade e capacidade técnica

Um dos destaque do Campeonato Brasileiro 2019, Michael foi o principal jogador do na última quinta-feira (31), diante do líder , após contribuir com uma assistência e marcar o último gol da equipe goiana no empate em 2 a 2. Aos 23 anos, o jogador tem vínculo com o Goiás até 2021 e despertou a atenção de vários times pelo . e aparecem como os dois principais candidatos a assinar com a promessa esmeraldina. Porém, precisarão de uma boa negociação se não quiserem pagar ao Goiás os R$ 50 milhões que constam na multa rescisória do jogador.

CARREIRA

Michael Richard Delgado de Oliveira nasceu em 12 de março de 1996, na pequena cidade de Poxoréu, interior do Mato Grosso, a cerca de 270 km de Cuiabá e teve seus primeiros passos no futebol em um campo de terra em Goiânia. Foi lá que ainda novo ganhou seu primeiro campeonato como jogador em um clube de várzea da região. Michael se descreve como sendo "galudinho" e marrento na época de jogador do terrão.

Jogando no terrão, Michael ganhava cerca de R$ 20 por jogo e seu antigo treinador conta que uma vez o encontrou exausto pois tinha participado de cinco partidas consecutivas para poder pagar uma conta de luz de R$ 150. Muitos dos jogos aconteciam sem ele sequer ter almoçado.

Dentro de todo esse cenário de dificuldade soma-se ainda as rejeições sofridas por vários clubes para entrar na base. Goiânia, Aparecidense e o tradicional Vila Nova negaram chances ao atual camisa 11 do Goiás. A oportunidade veio no modesto Monte Cristo, time da terceira divisão do campeonato goiano, em 2015.

Foi lá que começou a desenvolver seu jogo e começou a subir em sua carreira. No ano seguinte ele foi aceito no Goiânia, que era da segunda divisão do 'goianão' e em 2017 subiu à primeira divisão do estadual com o Goianésia. No mesmo ano, porém, veio a oportunidade de jogar pelo Goiás. Após uma primeira temporada discreta, ele foi decisivo na segunda campanha que culminou no acesso à Série A.

"Eu assistia ao jogo do , do e agora eu tô jogando contra 'os cara'", disse Michael em entrevista ao Esporte Espetacular.

Hoje, Michael é um dos destaques não apenas do Esmeraldino, mas do Brasileirão, que conta com vários jogadores já estabelecidos.

NÚMEROS COM O GOIÁS

A atual temporada é a melhor da carreira do jogador em termos numéricos. Dos 47 jogos disputados até então, Michael marcou 14 gols, o dobro comparado com os 50 jogos e sete gols de 2018.

Artilheiro do Campeonato Goiano 2019, Michael já marcou sete gols neste Brasileirão. Em 28 jogos em campo junto ao Goiás no principal torneio nacional foram 11 vitórias, 12 derrotas e cinco empates.

PROBLEMAS COM DROGAS

Seu estilo 'temperamental' e o envolvimento com as drogas e o crime fizeram com que ele quase fosse morto seis vezes, segundo seus relatos.

O artilheiro do Goiás elenca seu antigo estilo de vida desvairado: de dois a três maços de cigarro por dia, tomava cachaça com frequência e fazia uso de drogas como maconha, "loló" (lança perfume), ecstasy e cocaína. Como se não bastasse o uso das substâncias, Michael se envolveu com o tráfico delas. Foi especialmente por esse comércio ilegal que ele quase foi morto na porta de sua casa - em uma das seis tentativas.



Michael [à direita] com a torcida do Goiás antes da partida contra o Santos, na Vila Belmiro (Foto: Divulgação/Twitter Goiás)

Foi exatamente após a sexta tentativa de assassinato que Michael diz ter encontrado um novo caminho para sua vida: "Depois da sexta vez que tentaram me matar, Deus disse para mim 'chega, né!'. Fui para a igreja e uma mulher disse tudo o que aconteceu na minha vida. Falei que se Deus for bom, ele vai ter misericórdia de mim". disse em entrevista à Rádio Sagres.

