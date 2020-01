Quem é Matheus Pereira, ex-Corinthians que está trocando a Juventus pelo Barcelona B?

O meia foi destaque da Copa São Paulo de 2016, mas nunca se firmou na Europa

O mais novo reforço do time B do é o meia brasileiro Matheus Pereira, ex- , que pertencia à , mas estava emprestado ao , da .

Matheus Pereira está envolvido em uma troca entre os dois gigantes da Europa, conforme apurado pela Goal. Enquanto o brasileiro segue para o Barcelona, enquanto Alejandro Marques vai à Juventus.

Aos 21 anos, o meia já passou por nove clubes profissionais, mas não teve passagem significativa por nenhum deles.

A Goal preparou um perfil sobre o jogador, surgido na mesma "safra" de Maycon, Guilherme Arana e Malcom.

INÍCIO NO CORINTHIANS

Na base do desde os 11 anos de idade, Matheus foi começou sua trajetória na equipe profissional em 2015, quando viajou à Orlando, para a disputa da . A sua estréia, no entanto, só aconteceu em um amistoso em julho daquele ano.

Em 2016 foi "rebaixado" à base para disputar a , na qual teve grande destaque. Pelo menos até desperdiçar um pênalti na final contra o e dar o título aos cariocas.

O erro teve uma repercussão bastante negativa com a torcida alvinegra, mas depois teve ainda seis meses de treinamentos com a equipe profissional, comandada por Tite, antes de se transferir para o , da .

EUROPA

O primeiro destino na Europa foi o Empoli, onde ficou só alguns meses antes de ser negociado com a Juventus, também da Itália.

Pretendendo que o meia ganhasse experiência, a Juve o emprestou ao , da França, onde não disputou nenhum jogo.

RETORNO AO BRASIL

Em 2018, depois do empréstimo ao Bordeaux, Matheus Pereira voltou ao . Também por empréstimo, ele foi jogar no Paraná Clube, que estava disputando a série A do Campeonato Brasileiro naquele ano. No entanto, sua passagem foi considerada decepcionante pela comissão técnica, que colocou seu nome na lista de dispensas do time paranaense para depois da .

DE VOLTA À EUROPA

No retorno à Juventus, ao invés de ser novamente emprestado, passou a integrar a equipe B da Velha Senhora.

Foi só em abril de 2019, dois anos depois de chegar à Juve, que ele fez sua estreia na equipe profissional, quando entrou no final em um clássico contra a Inter, pelo Campeonato Italiano. Nesse jogo, Matheus quase fez um gol depois de um passe de Cristiano Ronaldo, mas a bola acabou indo para fora.

Foram apenas três partidas no profissional até ele ser novamente emprestado.

Em agosto de 2019, Matheus volta à França, dessa vez a caminho do Dijon, onde ficou até agora, quando retornou à Itália para ser negociado com o Barcelona.

BARCELONA B

Conforme apurado pela Goal, o meia está a caminho do Barcelona B, onde se acredita que ele possa finalmente vingar. Enquanto Alejandro Marques vai à Juve.

O Corinthians receberá parte da quantia da transação. Por ser o clube formador do atleta, o Timão tem direito à parte dos valores de venda, e mais 5% relativo aos direitos econômicos que ainda tem do jogador.