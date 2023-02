Titular em dois jogos na atual temporada, goleiro pode atuar novamente contra o Boavista, nesta quarta-feira (1)

O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o último desafio da equipe antes da disputa do Mundial de Clubes, contra o Boavista pelo Campeonato Carioca nesta quarta-feira (1), com os principais jogadores disponíveis para o confronto, mas sem o goleiro Santos. A ausência do titular da posição significa que o jovem Matheus Cunha pode ter uma chance de ser titular na equipe principal.

Caso seja confirmado como o goleiro titular para o duelo contra o Boavista, será o quinto jogo de Matheus Cunha como profissional pelo Flamengo. O goleiro de 21 anos já atuou em duas ocasiões na atual edição do Estadual, contra Audax Rio e Bangu, quando o Rubro-Negro atuou com equipes alternativas.

Mas você conhece o goleiro? Abaixo, a GOAL te mostra quem é Matheus Cunha.

Quem é Matheus Cunha, goleiro do Flamengo?

Nascido em Tupi Paulista, interior de São Paulo, Matheus Cunha iniciou sua trajetória na base do São Paulo aos 14 anos de idade, e teve algumas convocações para as seleções de base. Cunha permaneceu na base do Tricolor Paulista por cinco anos, antes de se transferir para o Flamengo.

Em 2021, Matheus Cunha chega ao Flamengo, e vira o goleiro principal da equipe sub-20 do Rubro-Negro, atuando em 25 jogos na temporada, somando o Campeonato Carioca sub-20 e o Campeonato Brasileiro sub-20, sofrendo apenas 14 gols.

Em 2022, Matheus Cunha fez a sua estreia como profissional pela equipe Rubro-Negra na estreia do Campeonato Carioca, contra a Portuguesa, quando o Flamengo atuou com uma equipe alternativa. No jogo seguinte, contra o Volta Redonda, Cunha novamente foi o goleiro titular da equipe. Durante o restante da temporada de 2022, Matheus figurou no banco de reservas da equipe.