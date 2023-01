Quem é Malo Gusto, jogador do Lyon na mira da Premier League?

Chelsea e Manchester United, da Premier League, estariam disputando o jovem Malo Gusto, do Lyon

Promessa do futebol francês, o lateral direito do Olympique de Lyon, Malo Gusto, aos 19 anos já começa a despertar interesse dos clubes da Premier League. Neste momento, o jogador parece estar mais próximo do Chelsea, que pretende oferecer um contrato de cinco anos ao defensor.

O United está, no entanto, pronto para se juntar à corrida pelo jogador, segundo a RMC Sport, que noticiou que os Red Devils pediram ao jovem para adiar qualquer decisão sobre seu futuro, já que pretende realizar uma oferta ao jogador.

Abaixo, a GOAL destaca quem é Malo Gusto, do Lyon.

Quem é Malo Gusto?

Malo Gusto nasceu em 19 de maio de 2003 em Decines, na metrópole de Lyon, Porém, o jogador cresceu em Villefontaine, onde começou sua carreira. Apesar de ter sido influenciado a jogar rugbi pelo seu pai, Gusto escolheu o seu sonho de se tornar um jogador de futebol profissional, enquanto estudava tecnologia da informação.

Malo Gusto é conhecido como um jogador muito ágil e com espírito ofensivo. Na sua carreira, já se aventurou como número oito no Villefontaine, e primeiro jogou como meio-campista e atacante. Enquanto estava na base do Lyon, ele jogou em várias posições diferentes, incluindo meio-campista. Porém, foi na lateral direita que se destacou por sua velocidade e capacidade física.

Gusto fez sua estreia profissional pelo Olympique Lyon em 24 de janeiro de 2021, substituindo o brasileiro Bruno Guimarães aos 90 minutos de uma vitória, por 5 a 0, na Ligue 1, fora de casa, contra o Saint-Étienne. O jovem defensor assinou um novo contrato com a equipe até julho de 2024.

Na temporada 2021/22, com a saída de outros jogadores da posição, Malo Gusto ganhou espaço na equipe, tendo atuado em 37 partidas da temporada, tornando-se uma das principais promessas da atualidade no NXGN. Na atual temporada, o lateral aparece frequentemente no time titular de Laurent Blanc, no Lyon