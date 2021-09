Quem é Leila Pereira, candidata à presidência do Palmeiras em 2021

Empresária se tornou patrocinadora do clube por meio da Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM). Hoje conselheira, tenta a presidência no fim do ano

Patrocinadora do Palmeiras desde 2015 por meio da Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM), Leila Pereira é candidata à presidência do clube em 2021. Ela é apoiada pelo atual mandatário, Maurício Galiotte, na eleição que acontece em novembro.

A empresária de 56 anos ficou conhecida nacionalmente pela parceria com o Verdão no decorrer da última década. Os valores pagos ao clube por meio de sua parceria foram cruciais para que ela ganhasse notoriedade. Na renovação do contrato, que se encerrará em dezembro de 2024, ficou acertado que as suas empresas pagarão R$ 81 milhões por ano ao Alviverde a partir da próxima temporada. O montante pode alcançar os R$ 120 milhões, dependendo das metas esportivas.

Até o encerramento do novo compromisso, suas empresas terão investido R$ 1,2 bilhão no clube. O acordo é o que mais rendeu dinheiro a uma equipe de futebol do Brasil.

Bem antes de se aproximar do Palmeiras, Leila Pereira quase seguiu a carreira como jornalista. Entretanto, por influência do marido, o também empresário José Roberto Lamacchia, ela decidiu deixar a comunicação e se formou em direito na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro.

Em 1996, Leila se mudou para São Paulo com a ideia de tentar a carreira como juíza de direito. Sem aprovação no concurso público, foi trabalhar em um escritório de advocacia. Três anos mais tarde, se casou com José Roberto Lamacchia e passou trabalhar como advogada na Crefisa, principal negócio do marido. Leila se destacou na empresa e assumiu o posto de presidente em 2008.

Relação com o Palmeiras



Leila Pereira é patrocinadora, torcedora e conselheira do Palmeiras (Foto: Instagram/Reprodução)

Natural de Cabo Frio, na Região dos Lagos no Rio de Janeiro, Leila Pereira não se interessava por futebol na infância e na adolescência. Entretanto, após a mudança para São Paulo, na década de 1990, se aproximou do Palmeiras por influência do marido José Roberto Lamacchia, torcedor do clube.

Apaixonada pelo esporte, se responsabilizou pela negociação que transformou Crefisa e FAM em patrocinadoras do Verdão. Os investimentos de suas empresas no futebol a tornaram uma figura ligada à diretoria de futebol do clube.

No decorrer da parceria, que já dura seis anos, ela ganhou o apelido de 'Tia Leila' de parte da torcida do palmeiras. A empresária se tornou a conselheira mais votada da história do Palmeiras em 2018. Ela foi reeleita em fevereiro deste ano, tornando-se apta para a candidatura à presidência do clube.

Em 16 de agosto passado, Leila Pereira organizou um evento para lançar a sua candidatura à presidência do Palmeiras. Ela classificou a data como "o dia mais importante da vida".