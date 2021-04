Quem é Julian Nagelsmann, o treinador de 33 anos que vai assumir o Bayern de Munique?

O clube bávaro, inclusive, pode ter que vir a pagar 20 milhões de euros em multa rescisória para contar com o alemão

Imagine só pagar 15 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões) só para contratar o novo técnico do seu time. Esse foi o tamanho da aposta do Bayern de Munique para acertar a contratação de Julian Nagelsmann, técnico de 33 anosque fechou com o clube até 2026 e irá substituir Hansi Flick à partir de 1º de julho de 2021 - e os valores ainda podem aumentar no futuro, com algumas metas a serem alcançadas.

Ainda sem títulos no futebol profissional, o ex-jogador atuou pelo 1860 Munich e pelo Augsburg, sem conseguir entrar em campo devido a lesões, e logo se aposentou para tentar seguir a carreira de treinador. Em pouco tempo, conseguiu ter sucesso em dois dos clubes mais ricos da Alemanha, com destaque para a campanha que levou o RB Leipzig às semifinais da Liga dos Campeões da Uefa, e agora assume o todo-poderoso Bayern.

Quem é Julian Nagelsmann, novo treinador do Bayern de Munique?

Assumidamente inspirado em Pep Guardiola, Julian Nagelsmann se tornou, nos últimos anos, o garoto de ouro do futebol europeu. Ainda muito jovem, estreou na Bundesliga antes de completar 30 anos e já desponta como um dos principais treinadores para o futuro do esporte.

Após se aposentar prematuramente, em 2008, quando ainda tinha 20 anos de idade, o alemão não demorou muito até iniciar sua nova carreira. Depois de estudar ciência do esporte na faculdade, e ser olheiro e assistente técnico do 1860 Munich, recebeu uma oportunidade de se tornar treinador na base do Hoffenheim, em 2010.

À partir daí, não parou de crescer: dois anos depois, assumiu o cargo de assistente técnico do time principal, na época, treinado por Frank Kramer. Um ano depois, chegou ao posto onde ficaria por três anos, o sub-19 do Hoffenheim. Por lá, foi campeão da Bundesliga sub-19, em 2013-14, e permaneceu até receber uma chance no time de cima.

Tendo assumido o time em fevereiro de 2016, Nagelsmann conseguiu manter o Hoffenheim na elite (o time estava na 17ª colocação, mas venceu sete de seus últimos 14 jogos e terminou em 15º). No ano seguinte, levou o clube à Liga dos Campeões, terminando na quarta colocação. Em 2017-18, melhorou ainda mais no Campeonato Alemão, terminando em terceiro, mas caiu nos playoffs da Champions para o Liverpool, eventual vice-campeão.

Em 2018-19, não teve uma temporada tão boa, terminando apenas na nona colocação e na última colocação de seu grupo na Liga dos Campeões, mas seu nome já era bem cotado para outras vagas, e no final do ano, assumiu o comando do projeto Red Bull na Alemanha, no Leipzig, com o objetivo de substituir Ralf Rangnick.

No RB Leipzig, alcançou duas vezes a fase de mata-mata da Liga dos Campeões, eliminado pelo PSG nas semifinais em 2019-20 e pelo Liverpool nas oitavas em 2020-21. Foi terceiro colocado na Bundesliga em seu primeiro ano, e tudo indica que terminará na segunda colocação na atual temporada. O time também está vivo na Copa da Alemanha, e enfrentará o Werder Bremen nas semifinais.

Agora, já está confirmado como treinador do Bayern de Munique para 2021-22. A franca ascensão de um jovem que, com 33 anos, já está no topo do mundo do futebol.

Como jogam os times de Julian Nagelsmann?

No comando do Bayern de Munique, Nagelsmann terá todo a oportunidade do mundo para montar o time que desejar: os bávaros tem dinheiro e tamanho para, talvez, trazer qualquer jogador que o técnico gostaria de contar. Mas mesmo assim, o treinador já mostrou muito de suas ideias no Hoffenheim e no RB Leipzig.

Influenciado por nomes como Thomas Tuchel, Pep Guardiola e Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann, em seu RB Leipzig, utilizava um sistema fluido e ofensivo, mortal nos contra-ataques, mas que primava pelo controle da posse de bola e por movimentações pré-determinadas na construção do ataque.

Ao perder a bola, o objetivo é pressionar imediatamente, no famoso "perde-pressiona", para tentar recuperá-la ainda no campo de ataque. Os atacantes - Timo Werner, em 2019-20, ou Poulsen e Forsberg, em 2020-21, sempre estão se mexendo, as vezes saindo de suas posições para abrir o jogo pelos lados, ou tentando aproveitar os espaços pelo meio, nas costas da defesa. Em qualquer um dos casos, os meias, majoritariamente Sabitzer, Olmo e Nkunku, estão onde o atacante não estiver, tendo liberdade para infiltrar - Sabitzer, por exemplo, é o artilheiro da equipe na Bundesliga.

Julian entende que o ser humano precisa ser posto em primeiro lugar. Para ele, o papel do comandante é composto 30% de tática e 70% de competências sociais. “Você não pode ser muito autoritário, tem que tentar trazê-los para o seu lado”, revelou em entrevista ao jornal The Times. — Caio Alves (@CaioAlves) March 26, 2020

E muitas vezes, quem enfia essas bolas com passes mais verticais são os zagueiros: Upamecano e Konaté, a principal dupla de zaga do alemão no RB Leipzig, se notabilizaram justamente pela boa técnica na hora de sair jogando. No Bayern, nomes como Hernández e Pavard, "laterais-zagueiros", podem seguir tendo espaço no miolo de zaga.

Mas Nagelsmann também já mostrou capacidade de adaptação. No RB Leipzig, sempre adotou um sistema parecido, independente do adversário, mas utilizou várias formações táticas para alcançar o resultado: o 4-2-2-2 era o mais adotado em 2019-20, mas com a saída de Timo Werner, outras formações com três zagueiros, como o 3-5-2, foram mais adotadas, com Angeliño tendo espaço para ser uma arma mais ofensiva.

Fora de campo, o alemão é conhecido pelos treinamentos muito intensos, pelo uso da tecnologia integrada ao esporte e pelo relacionamento com seus jogadores. Segundo o próprio Nagelsmann, a principal tarefa de um técnico de futebol é cultivar relacionamentos e gerir pessoas.