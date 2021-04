Bayern quer Nagelsmann, mas RB Leipzig exige valor recorde para liberar treinador

À procura de um treinador para a próxima temporada, Bayern de Munique faz consulta por técnico de rival para substituir Hansi Flick

À procura de um treinador para substituir Hansi Flick, que deixará o clube ao final da temporada, o Bayern de Munique demonstrou interesse em contar com Julian Nagelsmann, técnico do RB Leipzig. Mesmo assim, se quiser realmente tirar o comandante de seu rival, os bávaros terão de pagar uma multa recorde no valor de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 200 milhões na cotação atual), conforme Goal e Spox puderam confirmar.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Depois de conquistar tudo com o Bayern na temporada passada, Hansi Flick já comunicou que não será mais treinador do clube após o final desta temporada. Com isso, o Bayern está atento ao mercado para encontrar um novo comandante. E após algumas especulações, que colocaram Jurgen Klopp como um dos favoritos para a posição, o time de Munique parece ter definido seu principal alvo.

Contudo, a multa salgada no valor de 30 milhões de euros exigida pelo RB Leipzg seria o maior valor pago na história por um treinador do futebol.

Apesar de ter apenas 33 anos de idade, Nagelsmann é treinador da Bundesliga há cinco. Começou sua carreira em 2015/16, assumindo o comando do Hoffenheim como seu primeiro trabalho entre os profissionais. Na ocasião, se tornou o treinador mais jovem da história da Bundesliga e tirou o clube da zona de rebaixamento para garantir uma vaga na Liga dos Campeões.

Depois do sucesso no Hoffenheim, onde passou quase três temporadas, se transferiu para o RB Leipzig para comandar o ambicioso projeto da equipe. Então, levou o time à Champions League, chegando à semifinal de 2019/20 - a melhor campanha da história do clube -, sendo derrotado pelo PSG.

Nesta temporada, o RB Leipzig praticamente garantiu o vice-campeonato da Bundesliga, atrás apenas do Bayern de Munique, mas com um investimento muito menor.

As credenciais de Nagelsmann realmente são muito boas, principalmente considerando sua pouca idade, e seu futuro no futebol parece ser bastante promissor. Mas se o Bayern realmente quiser o treinador, terá que abrir os cofres para contratá-lo.