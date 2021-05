Quem é Ibrahima Konaté, defensor contratado pelo Liverpool para a próxima temporada?

Os Reds tinham o francês como principal alvo para 2021, seguindo um rejuvenescimento do elenco à disposição de Jurgen Klopp

O Liverpool confirmou, nesta sexta-feira (28) a contratação do defensor Ibrahima Konaté, do RB Leipzig.

Como a Goal havia confirmado, o interesse no zagueiro já vinha de algum tempo e a contratação do atleta significa um esforço do clube para rejuvenescer seu sistema defensivo. O plano do clube era pagar a multa rescisória prevista no contrato do francês de 22 anos.

Os valores não foram confirmados, mas a tendência é que o Liverpool tenha desembolsado 40 milhões de euros - cerca de R$ 260 milhões, na cotação atual do euro -, para que Konaté seja o primeiro reforço para a temporada 2021/22. Um dos principais jovens defensores do mundo, deve brigar por titularidade em Anfield e eventualmente formar dupla com Virgil van Dijk.

“Estou muito feliz por assinar em um clube tão grande como o Liverpool", disse Konaté ao site oficial dos Reds. “É um momento muito emocionante para mim e minha família e estou realmente ansioso para conhecer meus novos companheiros de equipe, a equipe e começar este novo capítulo".

Ainda sem uma numeração definida na nova equipe, o zagueiro se apresenta oficialmente ao clube apenas após a Eurocopa sub-21. A França está nas quartas de final e enfrenta a Holanda nesta fase no dia 31 de maio.

Aqueles que não acompanham de perto o RB Leipizg ou a Bundesliga podem se perguntar: quem é Konaté? Assim, a Goal traz um perfil sobre o jovem defensor, cotado como futuro titular da seleção francesa.

Quem é Ibrahima Konaté, defensor na mira do Liverpool para a próxima temporada?

Criado no Sochaux, da segunda divisão francesa, Ibrahima Konaté estreou nos profissionais do clube com apenas 17 anos. Muito alto, com boa impulsão e velocidade acima da média para a posição, não demorou até chamar a atenção de outras equipes, ainda atuando pela Ligue 2.

Descoberto pelo comandante do projeto Red Bull na Alemanha, Ralf Rangnick, logo acertou com o RB Leipzig. Uma decisão da qual certamente o francês não se arrepende.

Junto de outros jovens talentosos, Konaté não demorou até ganhar espaço no time titular. Mesmo vindo da segunda divisão francesa, estreou na Bundesliga com 18 anos, formando uma dupla de zaga com outra grande promessa, Dayot Upamecano - e com o capitão Willi Orban formando um trio no esquema de Julien Nagelsmann.

Presença marcada na seleção francesa sub-21 desde os 19 anos de idade, é mais um da nova geração do futebol do país, uma das mais fortes do mundo. Chegou a ser comparado, por exemplo, com Virgil van Dijk, pela qualidade no jogo aéreo e a combinação de altura, velocidade e calma para sair jogando.

Fez a melhor temporada de sua carreira, ao menos até agora, em 2018-19, quando fez 43 jogos na temporada, com três gols, e conquistou a classificação para a Liga dos Campeões da Uefa.

Continuou em bom nível em 2020 e 2021, fazendo ótimas partidas, mas sofreu com lesões e não conseguiu a mesma sequência, além de ser, às vezes, ofuscado por Upamecano, seu grande companheiro na França e no RB Leipzig, mais "famoso" e com menos problemas físicos. Ainda assim, tem quem diga que o teto de Konaté é ainda maior que o do companheiro, devido ao seu incrível potencial atlético.

Agora, com Upamecano vendido ao Bayern de Munique, é outro a deixar a Alemanha para defender um gigante do futebol mundial: o Liverpool confirmou a contratação do jovem, já estabelecido como um dos principais zagueiros da Europa e com potencial para ser ainda melhor.