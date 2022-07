Quem é Gleison Bremer, brasileiro a caminho da Juventus?

O zagueiro, ex-Atlético-MG, foi destaque do Torino em 2021-22, e também atraiu interesse da Inter de Milão

A Juventus perdeu Matthijs de Ligt para o Bayern de Munique, e agora está em busca de um substituto para o zagueiro. E o primeiro nome na mira dos italiano é do brasileiro Gleison Bremer, que também era desejado pela Inter de Milão.

Eleito um dos melhor jogadores da Serie A italiana em 2021-22, Bremer atua no Torino desde 2018, quando foi contratado junto ao Atlético-MG, único clubes que ele defendeu profissionalmente no Brasil. Foi no Galo, inclusive, que ele completou sua formação da base, que também passou por Desportivo Brasil e São Paulo.

Como destaque do Torino na temporada, começou a chamar a atenção no mercado, com gigantes interessados em sua contratação. O primeiro deles foi a Inter de Milão, que vê o Paris Saint-Germain tentar a contratação de Milan Skrinjar, titular da Nerazzurri. No entanto, a Juventus, que também está se desfalcando na defesa, atravessou a negociação.

A Juve teria enxergado semelhanças no estilo de jogo de Gleison Bremer e De Ligt, de forma que a saída do defensor de 22 anos seja menos sentida no clube. A visão é de que ambos têm boa imposição física e qualidade nas jogadas áreas, características que fizeram o holandês ter sucesso na Velha Senhora.

Segundo a imprensa italiana, a Juve, determinada a reforçar sua zaga, ofereceu aproximadamente 35 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões na cotação atual) fixos pela contratação do brasileiro, que tem mais um ano de contrato com o Torino. Além disso, a Velha Senhora teria incluído variáveis que podem levar a negociação ao valor de 40 milhões de euros (R$ 218 milhões). Este valor teria superado o oferecido pela Inter, que passou a ficar atrás na corrida pelo zagueiro.

Na última temporada, Bremer disputou 33 jogos pelo Torino, todos como titular, além de ter levado a braçadeira de capitão em dez deles. Foram três gols e uma assistência do zagueiro, que tomou sete cartões amarelos e nenhum vermelho ao longo da campanha.