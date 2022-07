Quem é Giuliano Galoppo, argentino na mira do São Paulo?

O argentino, de 23 anos, é desejo de Rogério Ceni, que espera contar com meia polivalente no elenco

O São Paulo negocia a contratação de Giuliano Galoppo no mercado da bola. A ideia é contratar o argentino de 23 anos em definitivo. O clube, entretanto, não tem recursos para a aquisição do atleta. Contudo, trabalha para que parceiros o ajudem no negócio. Por isso, conversa nos bastidores para pagar o que pede o Banfield: US$ 6 milhões (R$ 32,45 milhões na cotação atual).

O jogador é visto como uma grande promessa do futebol argentino, diante disso, o Banfield não quer abrir mão do atleta sem retorno financeiro. O meia tem muito interesse em atuar no Clube da Fé e também no futebol brasileiro, por isso, já aceitou as bases salariais oferecidas pelo time do Morumbi, a negociação agora é diretamente com o Banfield.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A classificação na Copa do Brasil, diante do Palmeiras, pode ser um combustível para o Soberano voltar seus esforços na contratação do jogador, de 23 anos. No entanto, o clube não pretende fazer loucuras e comprometer dívidas. Mas, afinal, você realmente conhece o jovem atleta argentino? A GOAL te mostra quem ele é.

Quem é e como joga Giuliano Galoppo?

Banfield oficial

Nascido em 1999, o alvo do time de Rogério Ceni recebeu as primeiras chances como profissional há quatro temporadas. Destro, mas com bom domínio da perna esquerda, Galoppo é considerado um jogador versátil, pode atuar tanto de maneira mais ofensiva quanto de primeiro volante. Costuma flutuar em várias posições do meio-campo e tem números positivos em todas. Em 2022, o argentino tem 67% de acerto no passe longo, 146 bolas recuperadas e 55 desarmes.

Com 23 anos, o atleta é um dos destaques do Banfield até aqui na temporada argentina. Em 27 jogos, marcou oito gols, é o artilheiro da equipe no ano e ainda deu duas assistências. Na temporada passada, ele fez 13 gols em 48 jogos.

Mais artigos abaixo

Giuliano Galoppo Senhoras e Senhores! pic.twitter.com/snoFXPPjVj — Tirodemeta (@Tirodemeta3) July 13, 2022

Ele tem contrato com o Banfield até o fim de 2023. Segundo o jornalista argentino Cesar Luis Merlo, o São Paulo ofereceu ao jovem um contrato milionário até junho de 2027 e busca fechar o acordo o mais rápido possível. O jogador foi encontrado pela equipe da análise de desempenho do Tricolor paulista e é visto pela diretoria como o atleta ideal para substituir Gabriel Sara, vendido ao Norwich, da Inglaterra.

A abertura da janela de transferências acontece na próxima segunda-feira (18). Até o momento, o São Paulo tem confirmada apenas a contratação do atacante Marcos Guilherme, ex-Internacional.