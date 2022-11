Quem é Ferrán Torres, atacante da Espanha na Copa do Mundo de 2022?

Jovem jogador teve passagens por Valencia e Manchester City, antes de chegar no Barça; veja sua trajetória e características dentro de campo

Na goleada de 7 a 0 aplicada pela seleção espanhola contra a Costa Rica na estreia da Copa do Mundo de 2022, um jovem de 22 anos se destacou, marcando dois dos sete gols da partida: Ferrán Torres, atacante do Barcelona.

O atacante, que atua no Barcelona desde a temporada 2021/22, após passagem pelo Manchester City, já disputou 30 jogos pela seleção espanhola e marcou 13 gols, se tornando um dos grandes destaques da equipe.

Confira mais sobre a trajetória do atleta até agora e suas características dentro de campo.

Quem é Ferran Torres?

Nascido em 29 de fevereiro de 2000, Ferrán Torres é natural de Foios, na Espanha. Desde as categorias de base, atuou pelo Valencia, time pelo qual fez sua estreia profissional em 30 de novembro de 2017 contra o Real Zaragoza na Copa do Rei. Foi o jogador mais jovem da história do clube a jogar uma partida profissional e logo assumiu a titularidade, sendo considerado uma joia da equipe valenciana.

Suas atuações decisivas chamaram a atenção de vários clubes da Europa, mas o jogador preferiu ir para o Manchester City, onde atuou por duas temporadas, marcando 16 gols e contribuindo com quatro assistências em seus 43 jogos pelos Citizens, antes de se transferir para o Barcelona.

Na equipe catalã, Ferrán Torres já soma 12 gols marcados e sete assistências em seus 44 jogos disputados desde a sua chegada, em dezembro de 2021.

Como joga Ferrán Torres?

Explicar o futebol de Ferrán Torres é muito simples: o atleta nada mais é do que um ponta clássico. Veloz, habilidoso e criativo, teve liberdade no Valencia para chamar a responsabilidade e era a principal válvula de escape da equipe. Um atacante simples - o que não é demérito -, muito talentoso e com margem para evolução.

Sua principal função no Valencia, onde começou a aparecer no mundo do futebol, foi, justamente, aparecer como um "fator X": fazer a diferença com um drible, limpar jogadas e confundir a defesa adversária. É o protótipo da posição, consegue chutar com os dois pés e tem recurso o suficiente para ampliar o leque de opções de uma equipe.

Quais os números de Ferrán Torres na temporada 2022-23?

Pelo Barcelona na atual temporada, Ferrán Torres já marcou cinco gols e contribuiu com uma assistência em seus 18 jogos disputados pelo clube.