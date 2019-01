Quem é Emiliano Sala? O argentino que está a bordo do avião desaparecido no Canal da Mancha

No auge de sua carreira, Emiliano Sala decidiu que era hora de um passo mais audacioso em sua jornada. Aos 28 anos, ele deixou o Nantes como um dos artilheiros da Ligue 1, para jogar a Premier League pelo Cardiff City. A transferência já tinha sido concretizada e os Bluebirds do País de Gales fizeram de Sala o jogador mais caro da sua história. O time britânico pagou 15.3 milhões de libras (cerca de R$ 73 milhões) pelo passe do atleta.

Acontece, porém, que o avião que transportava o argentino da França para o País de Gales está desaparecido. As informações são de que o transporte perdeu-se enquanto sobrevoava o Canal da Mancha. A policia francesa confirmou que Emiliano estava no vôo.

Emiliano Raúl Sala Taffarel nasceu em 31 de outubro de 1990, em Cululú, no nordeste da Argentina. Ainda pequeno ele entrou no Club Proyecto Crecer e em 2011 teve seu primeiro contrato profissional assinado pelo Bordeaux. De lá para cá, Sala rodou pelo futebol francês na maioria das vezes por empréstimo.

Em 2015, ele foi vendido ao Nantes por apenas 900 mil euros (cerca de R$ 4 milhões na cotação atual). Nesse período, o argentino se tornou figura de extrema importância para o tradicional time amarelo e verde da Ligue 1. Na metade da atual temporada que Sala jogou pelo Nantes, ele marcou 12 gols e deu duas assistências em 19 partidas. Números melhores até mesmo do que de Neymar e Cavani.

There is a new Sala in town @premierleague 😎 Very happy to sign here @cardiffcityfc !! I know the challenge is big but together we will make it 🙌

Impatient to discover the league & the team #BlueBirds pic.twitter.com/OiNQUpBpiB — Emiliano Sala (@EmilianoSala1) 19 de janeiro de 2019