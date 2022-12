Quem é Emiliano Martínez, o goleiro que salvou a Argentina e foi chamado de "fenômeno" por Messi?

Hoje no Aston Villa, ele já foi destaque na semifinal da Copa América defendendo pênaltis e repetiu a dose contra a Holanda na Copa do Mundo

Damián Emiliano Martínez. Este é um nome que os argentinos já estão cada vez mais acostumados a ver na seleção, e com motivos para terem boas lembranças. O goleiro de 30 anos foi o herói da classificação da Argentina para a semifinal da Copa do Mundo 2022 ao defender dois pênaltis na partida contra a Holanda. Um ano antes, ele já havia brilhado na semifinal da Copa América contra a Colômbia. Após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o arqueiro defendeu três pênaltis e garantiu o país na final do torneio continental que a Argentina ganharia diante do Brasil.

Depois da classificação de 2021, Leo Messi não poupou elogios ao compatriota. "Nós temos Emi, que é um fenômeno. Nós confiamos nele", disse o capitão e camisa 10. Mas quem é Martínez?

O goleiro começou a ganhar notoriedade apenas no fim da temporada 2019/20, quando assumiu o posto de titular do gol do Arsenal, da Inglaterra, após a lesão de Bernd Leno. Embora tenha sido jogador dos Gunners por quase 10 anos, disputou apenas 38 jogos pelo time do norte londrino.

Getty

Martínez começou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Independiente, da Argentina, mas antes mesmo da profissionalização chegou ao Arsenal, em 2011. Ele atuou pela equipe em jogos dos times sub-20 e sub-23, mas foi pouco aproveitado na equipe principal.

A cada temporada nova temporada, era emprestado para outros clubes. Foram seis times diferentes, de maior e menor expressão: Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhampton, Reading e Getafe.

No fim da temporada 2019/20, assumiu a titularidade do Arsenal após uma grave lesão de Leno e foi muito bem, mas não teria a sequência desejada no Emirates Stadium. Então, foi vendido ao Aston Villa por 21,5 milhões de euros, tornando-se o goleiro argentino mais caro da história do futebol.

Getty Images

Titular no time da cidade de Birmingham, Dibu, como é conhecido, foi o terceiro goleiro com mais "clean sheets" (jogos sem sofre gols) da última temporada da Premier League, com 15 partidas sem ser vazado - apenas Ederson, do Manchester City, e Mendy, do Chelsea, tiveram números melhores.

Teve a primeira chance no gol da seleção argentina pouco antes da Copa América. O titular da posição até então Franco Armani pegou Covid-19 e não fez parte da convocação, dando espaço para Martínez ganhar a confiança de Lionel Scaloni e estreou no dia 3 de junho de 2021, contra o Chile, nas Eliminatórias.