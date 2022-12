Quem é Diogo Defante, o "Repórter Doidão" do Casimiro?

Defante é uma das atrações da cobertura do streamer Casimiro no Qatar; confira suas pegadinhas e saiba quem é o humorista

Na cobertura da Copa do Mundo do Catar2022, uma figura tem se destacado na internet: o youtuber e humorista Diogo Defante, que vem encarnando um personagem de "repórter doidão" durante seus vídeos no país da península arábica.

Desde o início da Copa, Defante já ousou a desrespeitar algumas regras do país: demonstrou afeto por pessoas em público, vestiu roupas ousadas, consumiu bebidas alcoólicas e cumprimentou pessoas com aperto de mão. Convidado para cobrir o Mundial por Casimiro Miguel, pela Cazé TV, o youtuber tem sido um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. E o carioca já se envolveu em diversas confusões por lá.

🚨 Sim, Diogo Defante vai ser preso 😂😂 pic.twitter.com/pXvZKRT4ya — TE ATUALIZANDO (@teatualizandoo) November 26, 2022

Diogo Defante ficou famoso por seu canal no Youtube, onde tem mais de 1,5 milhões de inscritos e mais de 146 milhões de visualizações. O quadro "Repórter Doidão", em que Diogo costuma ir a algum evento e entrevistar e brincar com algumas pessoas, é um dos mais vistos nas redes sociais. O sucesso de Defante fez Casimiro convidá-lo para aprontar lá no Qatar.

Para se ter ideia do sucesso de Diogo Defante, em suas redes sociais, ele coleciona milhões de seguidores. No Instagram, por exemplo, sua principal plataforma, são 1,9 milhão de seguidores, enquanto no Facebook são 79 mil curtidas. No Qatar, ele já protagonizou cenas inusitadas que poderiam causar problemas ao comediante. Na Twitch, onde faz vídeos ao vivo, são 395,2 mil inscritos em seu canal.

“light problem” defante zoando argentino é minha religião KKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/93B5FnqOT7 — Chorumelas de Papai (@chorumelaspapai) December 1, 2022

Ao todo, Defante vestiu seu tradicional short jeans ousado para fazer suas coberturas, dançou com mulheres, fumou narguile, não economizou nos palavrões, quase foi agredido, filmou pessoas sem autorização e deu um "jeitinho" para beber cerveja. Recentemente, brigou com um canguru de plástico e teve que ser contido por seguranças qataris.

Como o Diogo Defante ainda não foi preso no Catar ?

Hahahahhahahahhahahahahha



pic.twitter.com/bUrFcBSICu — Fillipe Conegundes (@Fconegundes) November 26, 2022

Nascido no Rio de Janeiro, em 1988, Diogo Defante começou a carreira na internet em 2012 com seu primeiro canal de humor chamado "Kaozada". Em 2014, começou a ganhar engajamento e foi contratado por Felipe Neto para fazer parte do "Parafernalha".

Defante fez parte do grupo até 2017. Naquele ano, o humorista criou seu canal solo, no qual é um fenômeno no Youtube. Seu sucesso o levou até o Qatar. Diogo ainda faz um show de stand up comedy chamado “Cura da Depressão”.