Quem é Camila Cabello, atração da final da Liga dos Campeões?

Liverpool e Real Madrid se enfrentam na final da Liga dos Campeões, no Stade de France, no dia 28 de maio, às 16h (de Brasília). Além dos protagonistas do espetáculo, a Uefa, organizadora da competição, confirmou a cantora Camila Cabello como a atração principal da cerimônia de abertura da final da competição.

A cantora e compositora cubano-americana deve protagonizar um show de pouco mais de cinco minutos de seus sucessos no topo das paradas antes dos times entrarem no campo.

Entusiasmada com o show, a jovem de 25 anos, que já cantou ao lado de Shawn Mendes, Machine Gun Kelly, Pharrell Williams e Ed Sheeran, disse: “Estou muito animada para subir ao palco da final da Liga dos Campeões, em Paris, este mês."

“Pretendo fazer um show realmente especial, reunindo o espírito da minha herança latina e um sentimento de união para fãs de esportes e música em todo o mundo – mal posso esperar!”

Cabello acrescentou no Instagram: “Tenho muitas surpresas reservadas para você”.

A Uefa prepara uma celebração completa antes do jogo, com o tema de carnaval também presente no espetáculo que será visto no Stade de France e em milhões de aparelhos sintonizados em todo o mundo.

Abaixo, a GOAL detalha quem é Camila Cabello.

Quem é Camila Cabello?

Aos 25 anos, Camila Cabello nasceu em Havana, em Cuba, e desde sua adolescência já participava de um grupo musical em um reality show. Antes de se mudar para Miami, nos Estados Unidos, e de fazer sucesso, Cabello morou no México. Depois, ela participou do X Factor USA, onde foi selecionada para formar o grupo Fifth Harmony.

Logo depois, ela anunciou que seguiria sua carreira solo. A artista ganhou visibilidade e muitos fãs pelo mundo rapidamente, com quatro singles pops em parceria com outros músicos internacionais: "I Know What You Did Last Summer", com Shaw Mendes e "Bad Things", com Machine Gun Kelly e com o single solo "Havana", que explodiu nas rádios em setembro de 2017.

Na época, Camilla se tornou a terceira artista mulher na história a ter sua primeira música do álbum e disco nas primeiras posições dos Estados Unidos simultaneamente.

A final da Liga dos Campeões será transmitida em mais de 200 países, gerando uma audiência entre 380 e 400 milhões de pessoas em todo o mundo. Com isso, Cabello seguirá os passos de outras superestrelas musicais, como Dua Lipa, Black Eyed Peas e Marshmello, que protagonizaram esses shows em edições anteriores da final da Liga dos Campeões.