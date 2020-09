Quem é Aline Pellegrino, nova coordenadora de competições de futebol feminino na CBF?

A ex-jogadora, ao lado de Duda Luizelli, fará parte do primeira dupla de mulheres a coordenar a modalidade no Brasil

E a CBF terá uma mulher na coordenação de futebol feminino. A ex-jogadora Aline Pellegrino, que era diretora da modalidade na Federação Paulista de Futebol, foi a escolhida para ocupar a posição de chefia na modalide. Pela primeria vez uma muher chega ao cargo.

Depois de ser bastante especulada para assumir o cargo deixado por Marco Aurélio Cunha, na coordenação de seleções, a ex-zagueira do vai assumir como coordenadora de competições femininas na CBF. Ao lado dela, Duda Luizelli ocupará a parte de seleções.

Quem é Aline Pellegrino?

Formada em Educação Física e pós-graduada em Gestão Esportiva, Aline Pellegrino aceitou a indicação para a posição de coordenadora de futebol feminino da CBF. No cargo, a ex-jogadora e vai cuidar do desenvolvimento da modalidade e do calendário de competições, uma função de chefia nova na Confederação.

Até então, Aline vinha se destacando como diretora de Futebol Feminino na Federação Paulista de Futebol, cargo que ocupava de 2016. A ex-jogadora foi muito importante na guinada da modalidade em todo o estado, elevando o nível das competições e incentivando o fortalecimento das equipes. Antes, Aline havia sido Supervisora Técnica de Futebol Feminino no e Consultora Técnica na Conmebol.

Antes de se dedicar aos bastidores do esporte, Aline foi jogadora profissional. Atuando como zagueira, teve passagem inclusive pela seleção brasileira, onde foi capita e medalhista de prata nas Olímpiadas de 2004 e de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007, durante os nove anos em que defendeu a amarelinha. Atuando pelo , também coleciona títulos, incluindo dois da Libertadores da América. Depois da aposentadoria também trabalhou como treinadora.

Em agosto, Aline deu uma entrevista ao Yahoo e disse que a solução para o crescimento do futebol feminino no Brasil é o planejamento: "Planejamentos de longo prazo e que envolva todos os stakeholders, investimentos, foco nas categorias de base. Gosto muito do modelo Spliss, que é um desenvolvimento esportivo".

Aline vai estar acompanhada da também ex-jogadora Duda Luizelli, que vai assumir o cargo de coordenadora de seleções femininas, cargo deixado por Marco Aurélio Cunha ainda no primeiro semestre de 2020. As duas serão as primeiras mulheres a estar no comando de futebol feminino na CBF.

Essa imagem significa CONQUISTA. Pela primeira vez, o futebol feminino está nas mãos das mulheres. E de mulheres que têm história e competência para geri-lo. pic.twitter.com/QP1n3S9CwH — dibradoras (@dibradoras) September 2, 2020

Na apresentação feita pelo presidente Rogério Caboclo durante uma coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (2), ambas se emocionaram com a indicação aos cargos. "Uma semana de muitas emoções e frio na barriga e vejo um sonho se concretizando", disse Aline. Já Duda promete: "Chego aqui com a certeza que vamos lutar para o Brasil ser o melhor do mundo".