O atleta é filho de Carlos Mac Allister que também foi jogador profissional e atuou ao lado de Diego Maradona na seleção argentina

Neste domingo (18), os olhos vão testemunhar algo que marcará a família de Alexis Mac Allister, que estará em campo, em uma final de Copa do Mundo contra a França.

O sobrenome Mac Allister já é conhecido da seleção argentina. Carlos Mac Allister foi lateral-esquerdo e esteve na equipe que disputou a repescagem para o Mundial de 1994. Carlos é pai de Alexis. Além dele, seus irmãos Francis e Kevin também são jogadores. Todos iniciaram a carreira no Argentinos Juniors, que é o clube de coração deles e a equipe que revelou ninguém menos que Diego Maradona.

Quem é Alexis Mac Allister, meia da Argentina na Copa do Mundo 2022?

Getty Images

Camisa 10 do Brighton, Mac Allister está há três temporadas no clube inglês. Por lá são 86 jogos e 13 gols, além de seis assistências. Mas ele já se destacava aqui na América do Sul pelo Boca Juniors de 2019, no qual disputou 20 partidas, marcou 2 gols e deu 5 assistências pelos Xeneizes.

Antes, foi destaque ainda com 18 anos no Argentinos Juniors. Ficou por duas temporadas lá, até ser emprestado ao Boca. No time de La Bombonera, fez sucesso e despertou o interesse do futebol inglês. Com o bom futebol de Mac Allister, o Brighton é o sétimo colocado na Premier League e o seu camisa 10 é um dos principais jogadores e desperta interesse de gigantes. O jogador ainda possui passaporte escocês.

Aos 23 anos, Alexis marcou seu primeiro gol pela seleção argentina no 10° jogo. Iniciou a Copa do Mundo no Qatar como reserva e sequer entrou diante da Arábia Saudita. Foi titular contra México e Polônia (marcando um gol, inclusive) e carimbou de vez sua vaga na equipe principal. A primeira convocação dele para a seleção argentina foi em 2019, mas só nas eliminatórias deste ano ele virou presença constante nas listas do técnico Lionel Scaloni.

Além disso, o atleta contou em uma entrevista ao jornal inglês “The Athletic” que Lionel Messi o “protegeu” da tiração de sarro de seus companheiros de seleção que colocaram nele um apelido:

“Ele não gosta de ser chamado de Colo (Ruivo). Então, parem de chamá-lo assim.“

A família Mac Allister faz parte dos imigrantes irlandeses que se fixaram nos pampas argentinos há pouco mais de cem anos. Mas, de uns tempos para cá, tem uma história que virou a favorita da família: a do pai de Alexis, que jogou com Maradona e do filho que virou parceiro do Messi.

Carlos Mac Allister foi companheiro de Diego Maradona no Boca Juniors. Na seleção, atuou em três partidas apenas - duas pela repescagem da Copa de 1994. Acabou não sendo convocado para o Mundial, que seria o último de Maradona.