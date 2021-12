Quem é Alexander Medina, novo treinador do Internacional?

O Internacional já tem um novo treinador para a temporada 2022. Uruguaio assim como Diego Aguirre, seu antecessor no Beira-Rio, Alexander Medina fechou com os colorados.

“Cacique” Medina, como é carinhosamente apelidado, tem 43 anos e vem de um trabalho sólido pelo Talleres, da Argentina. Nas últimas duas temporadas a equipe de Córdoba foi uma das gratas surpresas do futebol portenho – tendo garantido sua vaga para a Libertadores de 2022 além do vice na Copa da Argentina, sendo derrotado pelo Boca Juniors apenas na disputa de pênaltis.

E se o torcedor colorado, ou qualquer eventual fã de futebol no geral, não conhece muito bem o trabalho do uruguaio, o resumo rápido é o seguinte: alguém que busca se adaptar aos jogadores que tem à sua disposição e que exige máxima entrega e intensidade em cada um dos treinos. Medina chegou a ser um dos nomes especulados para a seleção uruguaia pós-Tabárez e também chegou a chamar atenção de grandes clubes da Argentina. Busca inspiração em muitos técnicos para criar seu próprio estilo, mas a comparação mais feita o liga a Marcelo Gallardo.

Parceria com Gallardo, por que ‘Cacique’ e início como técnico

Assim como Luis Suárez e Edinson Cavani, Alexander Medina nasceu na cidade uruguaia de Salto. Mas ao contrário de seus compatriotas, não virou uma estrela mundial do futebol. Foi um atacante daqueles que chamamos de ‘ciganos da bola’ aqui na América do Sul. Mas é impossível não ligar sua imagem ao Nacional de Montevidéu, onde foi treinado por um ainda iniciante Marcelo Gallardo em 2012. O vínculo com o atual comandante do River Plate foi forte e rende comparações até os dias atuais.

O apelido “Cacique”, que o torcedor do Inter já começa a se acostumar, foi dado pela forma como Medina comemorava seus gols ainda na época de jogador: simulando disparos de arco e flecha. Finalizou a carreira como atacante no modesto Fênix, de seu país natal, em 2015, antes de retornar para aquela que, de uma forma ou outra, será sempre sua casa: o Nacional.

Medina assumiu a equipe alternativa do Tricolor uruguaio nas divisões inferiores e surpreendeu. Em 2018 recebeu a chance de comandar o time principal e conquistou os títulos dos torneios Apertura e Intermedio. Em 2020, passou a trabalhar no Talleres e criou uma forte identificação com os torcedores – especialmente pela forma apaixonada com a qual vive o jogo e com a qual busca fazer seus times jogarem.

As inspirações de Medina no futebol

Segundo informado em reportagem publicada pelo diário Olé, da Argentina, Alexander Medina já fez estágio com Diego Simeone, no Atlético de Madrid, e também se inspira em movimentos de equipes treinadas por Marcelo Bielsa e Sampaoli. Estilos bem distintos para buscar formar o seu próprio. É por isso que, apesar de não poupar elogios a Marcelo Gallardo, outra inspiração profissional sua, o Cacique insiste que busca deixar sua própria digital marcada no esporte.

“Eu não fico chateado com as comparações com o Gallardo. Estamos falando de um dos melhores treinadores da América do Sul e um dos melhores do mundo, então não me incomoda que comparem o estilo de jogo do Talleres com o do River, mas prefiro seguir o meu caminho. Quero marcar meu próprio estilo”, afirmou Medina em entrevista veiculada pelo Olé.

Como jogam os times de Alexander Medina

O novo treinador do Internacional tem certa preferência pelo desenho do 4-2-3-1 e o modelo de jogo é focado no domínio da bola e na intensidade. Medina é adepto da chamada saída de bola sustentada, que conta com participação de seus goleiros, mas também não tem medo de utilizar bolas altas para ganhar terreno no caminho rumo ao ataque. Quando sua equipe não tem a bola, o pedido é pelo máximo de pressão para recuperar, o mais rápido possível, a esfera. Lembra do parágrafo que cita a sua admiração por Simeone, Bielsa, Sampaoli e Gallardo? Pois é.

Algo inegociável para Alexander Medina é a intensidade de suas equipes, assim como a dedicação de seus atletas para estarem em condições físicas aptas para renderem de tal forma. O novo técnico do Inter quer ter um estilo próprio, mas sabe que precisará de vitórias. A impressão é de que o Colorado fez uma boa aposta.