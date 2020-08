Quem é Abel Hernández, novo atacante do Internacional?

O uruguaio de 30 anos foi anunciado oficialmente pelo clube gaúcho

Após a lesão que abreviou o até então excelente 2020 de Paolo Guerrero, o se viu obrigado a buscar novas opções para o comando de seu ataque. E o escolhido foi o uruguaio Abel Hernández, oficializado nesta sexta-feira (28) pelo clube gaúcho.

O jogador, que chega sem custos após o término de seu vínculo com o Al Ahli, do Qatar, assinou contrato de uma temporada e, segundo afirmou para a Radio Sport 890, também estava na mira do futebol turco e no de Lisboa. Entretanto, a admiração pelo futebol brasileiro acabou ajudando na escolha.

“Chegar ao é o melhor que poderia acontecer neste momento. Admiro muito o Ronaldo. Quando o Coudet me ligou, disse que sim logo em seguida. Em uma semana vou estar pronto, me falta um pouco de futebol”, afirmou.

Aos 30 anos, e com passagem pela seleção uruguaia, Abel é um jogador experiente. O melhor momento de sua carreira em clubes foi com a camisa do , na , onde jogou entre 2014 e 2018 e marcou um total de 39 gols. Antes, o jogador revelado pelo Central Español e com rápida passagem pelo , também teve boa passagem pelo Palermo, da , onde contabilizou 36 tentos entre 2008 e 2014.

O último jogo oficial de Abel foi em março deste ano, pelo Al Ahli – onde marcou oito gols em 18 partidas. O atacante também teve rápida passagem pelo CSKA da .

Canhoto e com 1,85m, ele chega para tentar solucionar o problema na falta de centroavantes do Internacional nesta temporada.