Quem é Abdulrahman Al-Jassim, árbitro de Croácia x Marrocos na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo?

O juiz de futebol tem 35 anos e foi assistente do VAR na Copa de 2018, disputada na Rússia

O catariano Abdularhman Al-Jassim será o árbitro da disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2022, a ser decidida neste sábado (17) por Marrocos e Croácia. Considerado o melhor juiz de futebol de seu país, ele é árbitro da Fifa desde 2013.

Além disso, participou da Copa do Mundo Sub-20, em 2017, na Coreia do Sul. E foi árbitro assistente do VAR na a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

O trio principal da partida será todo do Qatar. O árbitro Abdularhman Al-Jassim terá como auxiliares Taleb Al Marri e Saoul Ahmed Almaqaleh. Além deles, dois brasileiros estarão presentes. O paulista Raphael Claus será o quarto árbitro, enquanto o goiano Bruno Pires ficará como responsável pelos lances de impedimento no VAR.