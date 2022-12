Quem a Suíça enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo 2022? Quando é o próximo jogo?

A seleção suíça garantiu sua vaga na última rodada e ficou com a segunda colocação do Grupo G

A Suíça está classificada para mais um mata-mata da Copa do Mundo. Nesta edição, a equipe do técnico Murat Yakın avançou, no Grupo G, na segunda posição, com seis pontos.

Com duas vitórias em três jogos, os suíços garantiram a vaga após bater a Sérvia pelo placar de 3 a 2. Com o mesmo número de pontos do Brasil, a seleção suíça ficou na segunda colocação por ter um saldo de gols menor.

Quem a Suíça enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo?

A regra da Copa do Mundo coloca o primeiro colocado de um grupo para enfrentar o segundo de outro. Por isso, os times do Grupo H enfrentam o do Grupo G, onde a Suíça se classificou. Assim, ficando em segundo, a seleção suíça terá Portugal como adversário. Os portugueses ficaram na primeira posição do Grupo H, com seis pontos.

O jogo entre Suíça e Portugal acontece na terça-feira (6), às 16h (de Brasília), no estádio Lusail.