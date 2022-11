Quem a Austrália enfrenta nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022?

Classificada para o mata-mata, a seleção australiana ficou com a segunda colocação do Grupo D

Com a vitória por 1 a 0 sobre a Dinamarca nesta quarta-feira (30), a Austrália se garantiu nas oitavas de final da Copa do Mundo, ficando com a segunda colocação do Grupo A, com seis pontos conquistados nas três partidas disputadas.

A Austrália não tinha a empolgação dos analistas como a Dinamarca no começo da copa. Muito menos o tamanho da torcida que a Tunísia levou para o Qatar. Tinha a pior posição no ranking da FIFA (38ª) entre os quatro do grupo D. Mas quando o juiz argelino Mustapha Ghorbal apitou o final do jogo contra a Dinamarca com o 1 a 0 a favor da seleção australiana no placar, a segunda vaga no grupo ficou com os "Socceroos", a segunda vez na história da Copa que os australianos chegam às oitavas de final.

O chaveamento desta Copa conecta o Grupo B com o Grupo A. Com o primeiro colocado de uma chave enfrentando o segundo colocado da outra. A Austrália agora aguarda o resultado do grupo C, completamente indefinido. Os "Socceroos" terminaram na segunda colocação, com seis pontos, e enfrentarão o país que terminar na liderança entre Argentina, Polônia e Arábia Saudita.

A partida entre Austrália e o 1° colocado do Grupo C será no sábado (3), às 16h (de Brasília).