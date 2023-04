Quem é Taty Castellanos, autor de quatro gols na goleada do Girona sobre o Real Madrid

O argentino de 24 anos esteve perto de reforçar o Palmeiras em 2021

Especulado no Palmeiras em 2021, o atacante Taty Castellanos brilhou nesta terça-feira (25), na vitória do Girona sobre o Real Madrid. O argentino marcou todos os quatro gols do triunfo alvirrubro por 4 a 2, no Estádio Montilivi, na Catalunha, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.

Além do Palmeiras , o argentino foi especulado no Atlético-MG e no Corinthians. O Alviverde Paulista, contudo, foi o clube que mais se aproximou da contratação do jogador. Ainda assim, Castellanos optou por permanecer no New York City, dos Estados Unidos, e, posteriormente, se transferir ao futebol espanhol.

Mas, afinal, você realmente conhece o jovem atleta argentino? A GOAL te mostra quem ele é.

Getty Images

Castellanos nasceu na cidade de Mendoza, perto da fronteira com o Chile. Foi justamente no país vizinho em que o argentino deu os seus primeiros passos no futebol. Revelado nas categorias de base da Universidad del Chile, o centroavante ganhou a sua primeira oportunidade como profissional em 2017, estreando logo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em confronto válido pela Copa Sul-Americana – na ocasião, seu time saiu derrotado de Itaquera e, posteriormente, seria eliminado na 1ª fase do torneio.

Na temporada de 2017/2018, ele foi negociado no Montevideo City, time da primeira divisão uruguaia que pertence ao Grupo City e, após um ano, foi transferido pelo New York City. Nos Estados Unidos, Valentín Castellanos teve 134 partidas pela equipe, contribuindo com 59 gols em todas as competições.

Em campo, Castellanos atua como centroavante, mas também consegue cair pelos lados, destacando-se por ter velocidade e qualidade, além de visão de jogo e mobilidade para abrir espaço para os meio-campistas. No currículo, o atleta coleciona passagens pelas seleções de base da Argentina – ele participou, por exemplo, do vice-campeonato do Pré-Olímpico de 2020, conquistado pela seleção brasileira.

O argentino passou quatro boas temporadas na Major League Soccer. Na última delas, em 2021, foi campeão e artilheiro da MLS. Foi após a conquista que o atacante passou a ser alvo do Palmeiras. O Verdão chegou a oferecer perto de R$ 50 milhões para contratar o argentino, mas o Grupo City optou por repassá-lo ao Girona, o representante espanhol dos Citizens. Com os quatro de gols diante do Real, Castellanos tem 12 gols em 31 jogos pelo Girona, 29 deles como titular.