Queda na Libertadores traduz como nunca a pobreza de ideias no Palmeiras de Felipão

Quando precisou se recuperar, tendo a obrigação de ter a bola no pé, o Alviverde não soube o que fazer contra o Grêmio

A falta de repertório do treinado por Luiz Felipe Scolari ficou mais evidente do que nunca na derrota de virada por 2 a 1 para o , dentro do Pacaembu. Por ter significado o final da campanha na Libertadores, principal objetivo do clube, mas principalmente pelo contraste em relação ao que fez do outro lado no duelo de volta das quartas de final.

Se o Alviverde demonstrou a sua grande virtude defensiva na ida, quando ganhou por 1 a 0 no Rio Grande do Sul, dentro de sua casa, na última terça-feira (27), o outro lado da moeda teve uma faceta cruel, mas longe de ser desconhecida.

O Palmeiras abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, com Luiz Adriano, dando a impressão de que a vaga na semifinal viria fácil. Naquele momento, o time paulista tinha pouco mais de 30% da posse de bola – o atacante estufou as redes de Paulo Victor aproveitando sobra após escanteio. Só que o Grêmio continuou apostando no seu volume ofensivo. Empatou aos 18’, também na bola parada, com completando lançamento de Alisson, mas conseguiu a virada, pouco depois, graças à ousadia de seu grande craque: disparou pelo meio, driblando e abrindo espaços até ser desarmado por Luan. Só que a sobra de bola acabou caindo nos pés de Alisson, que fez o 2 a 1.

🇪🇪💪 Uma virada que já está na história! Os melhores momentos da vitória por 2-1 do @Gremio sobre o @Palmeiras! #Imortal classificado para a semifinal da #Libertadores! @FTBLSantander pic.twitter.com/iluoxHkKgw — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 28, 2019

Com a vantagem, o time de Renato Portaluppi fez o que não é de seu costume: recusou a posse de bola, postou-se na defesa e apostou no contra-ataque. Segurou o resultado graças a uma grande exibição de sua zaga, em especial de Geromel, dono de um recorde de rebatidas [13] pela equipe nesta campanha continental. Buscando desesperadamente o empate, que lhe daria a vaga à fase seguinte, o Palmeiras abusou dos cruzamentos, deixando evidente a falta de um repertório de ações que deveria ser maior em uma equipe dotada de alguns dos melhores jogadores disponíveis no mercado sul-americano. Foram 23 cruzamentos ao todo.

A equipe de Felipão terminou o jogo com 60% da posse de bola, a sua segunda maior marca nesta edição da Libertadores. A primeira curiosamente também não terminou em vitória: nos 2 a 2 com o , na ida das oitavas de final, o Palmeiras teve quase 67% do domínio da esfera. No , o maior número foram os insuficientes 73% que não impediram um empate contra o . A primeira derrota no Brasileirão 2019 veio acompanhada do maior tempo com a bola nos pés, 57%, que não evitaram o revés fora de casa contra o Ceará.

Em sua entrevista coletiva após a eliminação, Felipão respondeu educadamente todas as perguntas, mas não conseguiu passar nenhuma mensagem contundente em relação ao seu estilo de jogo. Falou em mudar, mas também defendeu o trabalho feito. Acima de tudo, criticou o excesso de erros cometidos contra um Grêmio que demonstrou perícia quando precisou propor o jogo e que manteve esta excelência quando optou por ser apenas reativo.

O futebol apresenta inúmeras formas de se ganhar um jogo. Não há somente uma receita e, se estiver dentro das regras, todas possuem a sua validade. E por serem quase infindáveis, espera-se que um treinador busque um cardápio de opções de jogo o mais rico possível. Isso vira quase uma obrigação quando o clube possui recursos para ter o melhor que o cenário lhe oferece em termos de elenco. A história da eliminação palmeirense na Libertadores passa por esta falta de repertório de ideias, que já era conhecida e contrastou com o apresentado pelo adversário.