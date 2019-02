Queda de Di María na Champions rende chuva de memes; Veja!

O jogador do PSG foi atirado às grandes do Old Trafford após disputa com Ashley Young

No primeiro tempo da partida entre Manchester United e Paris Saint-Germain, válido pelas oitavas de final da Champions League, o lance mais polêmico foi uma disputa entre o lateral-direito Ashley Young, da equipe inglesa, e o argentino Di María, que levou a pior e por muito pouco não se lesionou.

Embora tenha voltado a campo, os internautas guardaram o momento para ironizarem a violência do lance. O nome de Di María passou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter e rendeu inúmeros memes. Confira alguns abaixo!

Ashley young vs Di Maria pic.twitter.com/QEg4o22uC7 — Sheikh Mutuku (@__Mutuku) 12 de fevereiro de 2019

Di Maria when he sees Young again pic.twitter.com/JdnvKlUsMR — 🇾🇪 Yousif (@YousifManUtd) 12 de fevereiro de 2019

Di Maria being interviewed after the game when Ashley Young’s finished with him pic.twitter.com/AHZivLZb0d — n(1) (@ac3boogyy) 12 de fevereiro de 2019

Ashley Young vs Di Maria pic.twitter.com/CGMSQsXgsf — Limo (@Limo_alan) 12 de fevereiro de 2019

Another angle of that Ashley Young push on Di Maria pic.twitter.com/nV0Rzxw1q7 — pranav (@FALSE9LEO) 12 de fevereiro de 2019