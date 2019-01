Que fase! Real Madrid pode ficar sem Vinícius Júnior contra o Betis

O brasileiro, maior destaque atual do time, pegou um resfriado e é dúvida para o duelo

A vida do Real Madrid não tem sido das mais fáceis na Liga Espanhola, onde ocupa atualmente a quinta posição e vem de derrota em casa para a Real Sociedad. Além disso, o time treinado por Santiago Solari sofre com as lesões de seus jogadores e pode ter uma baixa inesperada para o duelo contra o Bétis, neste domingo (13), pela 19ª rodada: Vinícius Júnior.

Grande destaque atual da equipe, o brasileiro foi mais um a contrair uma gripe que vem deixando treinadores cheios de dor de cabeça no futebol europeu. Vinícius, autor de gol na vitória por 3 a 0 sobre o Leganés, pelas oitavas de final da Copa do Rei, não apareceu no último treino dos madridistas.

Caso não consiga estar em condições de entrar em campo contra os andaluzes, que estão logo atrás do Madrid na tabela de classificação, Vinícius será o oitavo desfalque: Gareth Bale, Asensio, Toni Kroos, Llorente, Javi Sánchez e Courtois estão todos lesionados, enquanto Lucas Vásquez cumpre suspensão.