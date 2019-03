Quartas de final da Champions League: classificados, jogos, datas e outras informações

O que você precisa saber sobre as quartas de final da UEFA Champions League, que já têm Ajax, Manchester United, Tottenham e Porto garantidos

Passados quatro jogos das oitavas de final da UEFA Champions League 2018/19, as equipes passam a pensar na fase seguinte do torneio continental. Ajax, Tottenham Hotspur, Manchester United e Porto se garantiram na etapa seguinte do torneio. Outros quatro serão conhecidos na próxima semana.

Em sete dias, haverá mais quatro jogos. Juventus x Atlético de Madrid, Manchester City x FC Schalke 04, Barcelona x Lyon e Bayern x Liverpool. Pensando nisso, a Goal Brasil preparou um guia sobre as quartas de final do torneio.

Classificados



(Foto: Getty Images)

Parte das oitavas de final da UEFA Champions League terminou nesta semana. Tottenham e Ajax se classificaram na terça-feira (5). Os ingleses já haviam vencido o jogo de ida contra o Borussia Dortmund por 3-0. Na volta, fora de casa, a equipe bateu os alemães por 1-0 fora de seus domínios e se classificou. O Ajax surpreendeu a todos e, depois de perder por 2-1 na Holanda, bateu o Real Madrid por 4-1 em pleno estádio Santiago Bernabéu. Vinícius Jr ainda deixou o gramado machucado.



(Foto: Getty Images)

Nesta quarta-feira (6), foram as vezes de Porto e Manchester United garantirem a vaga em jogos com bastante emoção. Os portugueses haviam perdido a ida por 2-1 e venceram a volta pelo mesmo placar. No entanto, deixaram a marca durante a prorrogação e levaram a vaga. No duelo mais emocionante da tarde, o PSG foi eliminado pelo Man Utd em pleno Parc des Princes por conta do gol qualificado. Os ingleses garantiram a classificação com um gol de pênalti nos acréscimos.

Quem luta por classificação

Ainda há oito clubes que brigam por uma vaga nas quartas de final da UEFA Champions League. Os jogos acontecerão na próxima semana, entre 12 e 13 de março.

Liverpool e Bayern de Munique empataram na ida, em Anfield, por 0-0. As duas equipes entram em campo na quarta-feira (13). Quem vencer garante a vaga na próxima fase. Se houver novo empate sem gols, a partida vai para a prorrogação. A manutenção do resultado leva o duelo para os pênaltis. Uma igualdade com bola na rede dá a classificação para os ingleses.

(Foto: Getty Images)

Lyon e Barcelona também não saíram de um empate em 0-0 na ida, ocorrida na França. O jogo de volta será no Camp Nou, na Catalunha. A situação é idêntica à do jogo entre Liverpool e Bayern. Quem avança em caso de empate com gols é o time francês.



(Foto: Getty Images)

O Atlético de Madri deu um passo importante rumo à vaga nas quartas de final. O time espanhol venceu a Juventus por 2-0 no Wanda Metropolitano, na capital espanhola, e avança até com um revés por um gol de diferença. O time de Cristiano Ronaldo precisa triunfar pelo mesmo placar para levar o duelo à prorrogação. Um resultado positivo com diferença superior a três tentos dá a vaga aos italianos.



(Foto: Getty Images)

O Manchester City venceu o Schalke 04 por 3-2 na Alemanha, em um jogo bastante disputado. O time de Pep Guardiola pode perder por 1-0 ou 2-1 que garante a vaga na próxima fase do torneio continental. Os alemães precisam de um triunfo por dois ou mais gols de diferença para levar a vitória. O gol qualificado também permite que o time vença por um tento, desde com placares superiores a 3-2.



(Foto: Getty Images)

Confira as datas

O sorteio será realizado em 15 de março (sexta-feira), às 8h (de Brasília), e definirá o chaveamento até a final da UEFA Champions League.

Os jogos de ida das quartas de final serão em 9 e 10 de abril de 2019. Os confrontos de volta ocorrerão entre 16 e 17 do mesmo mês. As semifinais ocorrerão entre 30 de abril e 8 de maio de 2019. A final está marcada para 1º de junho de 2019 no estádio Wanda Metropolitano, em Madri.