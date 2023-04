Quantos títulos de Libertadores o Internacional já ganhou?

O Colorado está participando pela 15ª vez da principal competição continental da América do Sul

O Internacional entra na edição 2023 da Copa Libertadores da América em busca de seu terceiro título na competição. Em toda a história do Colorado, são 15 campanhas no torneio, sendo campeão duas vezes, em 2006 e 2010.

Em 2006, a equipe gaúcha venceu a final contra o São Paulo. Já em 2010, derrotou o Chivas Guadalajara e foi campeão pela segunda vez. Em sua mais recente empreitada na Libertadores, o Inter foi eliminado nas oitavas de final da competição em 2021, diante do Olimpia.

A esperança do Internacional para ficar com o título da Libertadores agora em 2023 está no equilíbrio da equipe, comandada por Mano Menezes. Além dos gols de Pedro Henrique e da habilidade de nomes experientes como Alan Patrick, Gabriel Mercado e Wanderson.